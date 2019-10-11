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連假出遊好去處！ 華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55聯合報 記者郭頤／台北即時報導

雙十連假期間，台北華陰街徒步區舉辦4天歡喜熊購物季，打造好吃又好玩的文創市集，華陰街商圈轉型後華麗轉身，華陰街徒步區發展協會理事長李永進表示，商圈轉型後找回第二春，人潮跟業績大概成長2至3成，希望未來可以成長到2、3倍。

華陰街徒步區是台北除西門町徒步區外，唯二的徒步區商圈，先前隨著北市府「西區門戶計畫」推行，擬在太原路上新增徒步區，但由於商家傳出反彈聲浪，反映徒步區的設置有礙店家上下貨，計畫便無疾而終，與華陰街徒步區形成兩樣情。華陰街商圈在文化部推動的「台灣漫畫基地」完工後，已從傳統的批發商圈轉型為年輕人發展文創事業。

李永進說，隨消費市場改變，華陰街徒步區近年來一直在提升與轉型，也吸引許多年輕文創店家進駐，注入了全新的消費群眾。

他說，商圈轉型後人潮逐漸回流，已成長2到3成，但還有努力空間，期望可以成長到2、3倍，未來也會結合網路行銷，推出網路商城，提供消費者更多購物服務。

華陰街徒步區昨天開始舉辦4天歡喜熊購物季，吸引不少觀光客和親子逛街購物，大大小小的攤位有吃又有玩，許多小朋友更搶著與可愛的歡喜熊合照，加上昨天刺激的行李箱競速比賽，現場氣氛十分熱鬧，連假期間民眾不妨來到台北車站後站，體驗嶄新的華陰街風貌。

華陰街可愛的歡喜熊受大人、小孩喜愛，民眾搶拍合照。記者郭頤／攝影
華陰街可愛的歡喜熊受大人、小孩喜愛，民眾搶拍合照。記者郭頤／攝影
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昨天的行李箱競速比賽，前3名可獲免費行李箱，民眾們無不用出渾身解術，賣力向前衝。...
昨天的行李箱競速比賽，前3名可獲免費行李箱，民眾們無不用出渾身解術，賣力向前衝。記者郭頤／攝影
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華陰街商圈轉型後找回第二春，人潮跟業績大概成長2至3成。記者郭頤／攝影
華陰街商圈轉型後找回第二春，人潮跟業績大概成長2至3成。記者郭頤／攝影
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現場有DIY串珠活動與各種有趣表演，相當適合親子連假出遊。記者郭頤／攝影
現場有DIY串珠活動與各種有趣表演，相當適合親子連假出遊。記者郭頤／攝影
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華陰街徒步區昨天開始舉辦4天歡喜熊購物季，吸引不少觀光客和親子逛街購物，大大小小...
華陰街徒步區昨天開始舉辦4天歡喜熊購物季，吸引不少觀光客和親子逛街購物，大大小小的攤位有吃又有玩。記者郭頤／攝影
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