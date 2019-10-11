連假出遊好去處！ 華陰街商圈第二春 人潮回流2、3成

2019-10-11 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 郭頤 ／台北即時報導



雙十連假期間，台北華陰街徒步區舉辦4天歡喜熊購物季，打造好吃又好玩的文創市集，華陰街商圈轉型後華麗轉身，華陰街徒步區發展協會理事長李永進表示，商圈轉型後找回第二春，人潮跟業績大概成長2至3成，希望未來可以成長到2、3倍。

華陰街徒步區是台北除西門町徒步區外，唯二的徒步區商圈，先前隨著北市府「西區門戶計畫」推行，擬在太原路上新增徒步區，但由於商家傳出反彈聲浪，反映徒步區的設置有礙店家上下貨，計畫便無疾而終，與華陰街徒步區形成兩樣情。華陰街商圈在文化部推動的「台灣漫畫基地」完工後，已從傳統的批發商圈轉型為年輕人發展文創事業。

李永進說，隨消費市場改變，華陰街徒步區近年來一直在提升與轉型，也吸引許多年輕文創店家進駐，注入了全新的消費群眾。

他說，商圈轉型後人潮逐漸回流，已成長2到3成，但還有努力空間，期望可以成長到2、3倍，未來也會結合網路行銷，推出網路商城，提供消費者更多購物服務。