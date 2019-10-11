東北角連4年奪全球百大綠色旅遊目的地 頭城農場獲認證

2019-10-11 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ／基隆即時報導



東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處第4次入圍「2019全球百大綠色旅遊目的地」，昨天克羅埃西亞小洛西尼 (Mali Lošinj)的Apoxyomenos 博物館舉行頒獎典禮，該區內有二家業者於本年度取得CU-GSTC飯店認證，分別是頭城農場休閒旅館、福隆地球人民宿，

東北角管理處顧問台灣永續旅行協會秘書長陳盈潔，昨天以「舊火車隧道變身腳踏車道」為主題，分享東北角管理處透過舊草嶺隧道的文化遺產保存、修復與再利用為腳踏車道，並延伸至海岸線串起20公里環狀線，讓觀光動線串接至周邊漁村，促進、支持在地社區文化與傳統觀光實踐。

東北角管理處陳美秀處長表示，為推動產業與觀光服務的永續發展，管理處鼓勵區內飯店業者接軌國際綠色旅遊供應鏈，採用全球永續旅遊委員會制訂永續旅遊準則，區內有二家業者於本年度取得CU-GSTC飯店認證，分別是頭城農場休閒旅館、福隆地球人民宿。

GSTC認可的認證標章具全球公信力，同時全球知名訂房平台也與GSTC簽約，將標示通過GSTC認可的認證標章，完整串連綠色消費供應鏈。