有意義的雙十 台南這群工會志工為88歲身障嬤修繕房子

2019-10-11 10:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



台南市勞工局與台南市木工業水泥業職業工會及鋁製品製造裝配職業工會等志工，接力為台南市新化區羊林里一名王姓阿嬤整修殘破不堪的房子，最後接棒的是台南市鋁製品製造裝配職業工會的志工吳元榮帶著兩名兒子吳佳軒、吳佳霖一起參與修繕，在國慶假期不停歇協助阿嬤一家汰換鋁窗和玻璃，讓王姓阿嬤一家有遮風擋雨的家。

勞工局表示，日前接獲伊甸基金會通報，與台南市木工業職業工會志工前往探視，王阿嬤高齡88歲，居住在老舊平房中，屋頂的屋瓦已結構殘破，遇雨時容易漏水進屋。屋內的臥室也無正常的門，只有一塊木板作為遮掩用；四周門窗玻璃多處破損嚴重，居家生活環境不甚理想。同住的尚有小兒子一家人，兒子年輕時因工安意外截斷右手四隻手指，因身體狀況不佳並未就業；媳婦為心智類身障者；3名孫子女中有2名也是身障者。

近日因高齡的王姓阿嬤身體日漸不良於行，台南市照顧管理中心社工轉介伊甸基金會協助阿嬤進行居家照顧輔具的申請，居家評估中社工發現王姓阿嬤住宅問題。勞工局接獲通報後，立即安排台南市木工業職業工會的修繕志工前往勘察，並立即啟動勞工局「有情有疼心 有故事ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕方案，協力連結工會志工為王姓阿嬤修繕居家住宅問題。

工會的修繕志工們5日起展開修繕工程，台南市木工業職業工會的志工先幫王姓阿嬤家的臥室安裝上木片門。台南市鋁製品製造裝配職業工會的志工為阿嬤家的破損木窗及玻璃丈量尺寸，8日台南市泥水業職業工會接力修繕阿嬤家的屋瓦；再用國慶休假日，台南市鋁製品製造裝配職業工會的志工吳元榮帶著兩名兒子吳佳軒、吳佳霖一同參與修繕，在國慶假期不停歇協助阿嬤一家汰換鋁窗和玻璃，王姓阿嬤女兒一再表達感謝。