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1011台灣女兒節 首辦免費「家庭野餐日」

2019-10-10 17:21聯合報 記者魏莨伊／台北即時報導

台北市教育局今年將首次與台北市國小學生家長聯合會合辦「台灣女兒節」活動。圖／取自...
台北市教育局今年將首次與台北市國小學生家長聯合會合辦「台灣女兒節」活動。圖／取自「國際女孩日 台灣女兒節」臉書
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10月11日是國際女孩日，也是台灣女孩日，台北市教育局今年將首次與台北市國小學生家長聯合會合辦「台灣女兒節」活動，盼藉此增進女兒們的自我價值和幸福感。舉辦時間地點是明天下午3點在美崙公園，以家庭野餐日、草地音樂會、藝術工作坊呈現，活動免費參加，但須事先報名，僅有70組名額。

台北市國小學生家長聯合會（小聯會）表示，為響應聯合國重視投資及培力女孩，讓女孩們獲得應有的人權與照顧，政府自102年起將每年10月11日訂為「台灣女兒節」，並積極推動「提升女孩權益方案」，期能促進女孩身心健康、教育、人身安全及改善傳統禮俗、媒體內容、性別刻板印象與歧視等事項。

由於華人傳統還是稍有重男輕女的觀念，可能造成心思細密的女孩兒心裡的空缺和不滿足，進而有錯誤的自我判斷，希望能從最根本的觀念改變，來幫助女孩兒們能「感受到自己是被寵愛的」幸福感，相信從家庭開始改變，能讓整個社會對女孩兒們有更健康的對待和價值觀。

小聯會說，台灣女兒節「家庭野餐日」活動主要對象為台北市一到六年級女童及其家人，但其他年齡女生與家人也可參加，參加活動會贈送野餐墊，現場也可以參與「我女兒最正」、「我女兒超可愛」打卡拍照活動，益智問答、療癒工作方，現場發放「情書+玫瑰+蠟筆」讓父母送給女兒，還可憑截角抽獎。

北市野餐

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