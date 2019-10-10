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少子化趨勢明顯 國慶寶寶逐年減少

2019-10-10 12:09聯合報 記者郭頤／台北即時報導

台北市立聯合醫院上午9時22分喜迎今年首名國慶寶寶，是在忠孝院區以剖腹產方式生下的女嬰，女嬰重3215公克，身長50公分，是父母第二胎，但受少子化影響，聯醫近年來國慶寶寶的人數也逐年下滑，從105年的11名到去年的2名，聯醫婦產部主任林陳立表示，今年人數可能持平或再次下探。

北市聯醫包括中興、仁愛、和平婦幼、忠孝及陽明五大綜合院區，107年雙十節共出生2名新生兒，性別均為女性，1名自然產，1名剖腹產，106年有5名國慶寶寶，105年北市聯醫有11名國慶寶寶，林陳立認為，少子化趨勢明顯，預計今年國慶寶寶人數可能與去年持平或再次下探。

林陳立指出，隨著生育率降低，國慶寶寶人數逐年下降，多數父母選擇尊重寶寶自己挑選來到世上時間為良辰吉時，而不再選擇「與國家同天生日」當作迎接新生命的良辰吉時。

為提升生育率，林陳立建議，已生育第一胎婦女可及早做準備，1年後繼續生第二胎，若是曾經懷孕但未能順利生產，或是已生育第一胎但1年以上未懷孕者，聯醫婦產部提供「助你再孕」孕間照護計畫，透過個人化檢查與諮詢，提供新的照護模式，協助婦女孕育健康寶寶。

截至上午9時止，聯醫總計國慶寶寶出生人數1名剖腹產女嬰，另有6名產婦待產中。

受少子化影響，聯醫近年來國慶寶寶的人數也逐年下滑，從105年的11名到去年的2名...
受少子化影響，聯醫近年來國慶寶寶的人數也逐年下滑，從105年的11名到去年的2名。圖非新聞當事人。圖／聯合報系資料照
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國慶生育

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