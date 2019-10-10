新北市府登觀音山硬漢嶺升旗 另類方式賀國慶

2019-10-10 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／即時報導



雙十國慶新北市未辦升旗，市長侯友宜帶著局處長爬硬漢嶺。部分韓粉批他「背骨」，但也有溫和韓粉指綠媒故意挑撥，希望侯勿介意。侯友宜則表示，新北元旦會擴大升旗，但為國家慶祝方式有很多，他決定以另類行動展現愛國心，登山升旗。

上午7點未到，就有人潮開始聚集，侯友宜約七點15分抵達，向眾人簡單精神講話後，做完暖身運動就開始爬硬漢嶺，原本半小時左右的路程，因沿途打招呼、合照登山客太多，花費1個多小時才抵達。

侯友宜說，新北國慶不見得每年都辦升旗，但鼓勵各區自辦並響應、支援國慶活動，分散慶祝讓更多人參與，新北市裡已經插滿國旗，找回當年小時候家家戶戶掛國旗支持國家的態度。

他說，黨部很用用心，希望大家升旗展現愛國心，他非常贊同，升旗是國民在重要節日響應支持國家的慶祝方式之一，但慶祝方式很多，升旗是一種，掛國旗又是一種，行動又是另外一種。今天他以行動另類慶祝國慶，證明自己也愛國家。

市議員兼立委參選人林金結、陳明義陪同登山，出發前他也調侃局處長「如果爬不上去，議員會質詢，質疑你們是否能夠勝任，下周一議會就要質詢，要小心」，現場眾人大笑。

他和局處長登頂後，在硬漢碑揮舞國旗，並大喊「中華民國生日快樂」，眾人迎著朝陽、背對淡水河，高唱國歌和國旗歌。侯友宜說，他的愛國心從來沒有被質疑過，國家永遠是第一位。

有記者問他不參加也不辦升旗典禮，會不會擔心被外界視為和藍營不同調。侯友宜說，黨主席吳敦義希望各縣市都能夠辦升旗典禮，但民政局早已規畫挑戰硬漢嶺，在硬漢嶺上唱國歌、升旗，今天升旗其實和吳所提的一樣，只是方式不同而已，臨時在2、3天前才告知，實在來不及改變計畫，相信各縣市也是如此，方式雖不一樣，但升旗、唱國歌、愛國家這件事都是一樣的。