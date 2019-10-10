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連假去哪兒？ 台北蟾蜍山好拍又好玩

2019-10-10 11:32聯合報 記者郭頤／台北即時報導

國慶4天連假開始，台北知名山城眷村，蟾蜍山聚落即日起至10月20日推出「蟾蜍山聚落與她的朋友們」展覽，民眾們除了可以欣賞靜態展覽，也有講座、走讀、沙龍等系列活動，活化後的美麗山城適合民眾拍照打卡，在悠閒漫步中細細品味屬於蟾蜍山的故事。

北市文化局今年以「蟾蜍山聚落」與「煥民新村」為核心，往外延伸至公館獨立書店「唐山書店」策展，展區分為「蟾蜍山」與「公館唐山書店」，蟾蜍山展區包含戶外廣場與聚落客廳，唐山展區則以蟾蜍山居民的人物故事為主。

蟾蜍山展區以「煥民新村」作為展覽主場，是台北現存歷史最悠久的空軍眷村，也是台灣少見的山城眷村，其中舊煥民改造而成的聚落客廳，經由空間的整理再現、社區公共生活的經營，以及大樹、食物、園藝、攝影等不同載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以及揉合多元移民文化。

民眾從捷運公館站2號出口步行約10分鐘即可抵達蟾蜍山廣場，出站後沿羅斯福路往景美方向到公館圓環，再轉入羅斯福路四段119巷。

唐山展區則透過7則蟾蜍山居民的人物故事，呈現包含閩南、客家、原民、廣府以及海外如印度等不同族群的遷徙軌跡，重新敘述台北作為移民城市的內涵，民眾可以透過有趣的移徙地圖，感受人們移居時的生命故事。

從公館站3號出口步行約5分鐘，沿羅斯福路往新生南路方向到唐山書店。

位於新店溪畔，台大公館商圈的蟾蜍山聚落是一座由早期軍眷與城鄉移民共築的山城，保留著都市發展的軌跡，包含清代的水利設施、日本時代的農業研究布局、中美協防的軍事地景和城鄉移民的歷史，105年被登錄為台北市文化景觀。

至今，聚落內仍有140幾戶居民、2棟古蹟及8棟歷史建築，是一個「活著的」重要文化資產。

蟾蜍山展區

地點｜臺北市羅斯福路四段119巷64號旁

時間｜平日：14:00–20:30／假日：10:00–20:30 免費參觀

展覽導覽：展覽期間每周六16:00

唐山展區

地點｜臺北市大安區羅斯福路三段333巷9號地下室

時間｜平日：09:00–21:30／假日：12:00–21:30 免費參觀

展覽導覽：展覽期間每周日13:23（無需報名）

在唐山展區，民眾可以透過有趣的移徙地圖，感受人們移居時的生命故事。圖／北市文化局...
在唐山展區，民眾可以透過有趣的移徙地圖，感受人們移居時的生命故事。圖／北市文化局提供
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蟾蜍山展區的聚落客廳，以大樹、食物、園藝、攝影等不同載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以...
蟾蜍山展區的聚落客廳，以大樹、食物、園藝、攝影等不同載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以及揉合多元移民文化。
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蟾蜍山展區的聚落客廳，以大樹、食物、園藝、攝影等不同載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以...
蟾蜍山展區的聚落客廳，以大樹、食物、園藝、攝影等不同載體，重現蟾蜍山的歷史記憶以及揉合多元移民文化。圖／北市文化局提供
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蟾蜍山廣場，民眾從捷運公館站2號出口步行約10分鐘即可抵達。圖／北市文化局提供
蟾蜍山廣場，民眾從捷運公館站2號出口步行約10分鐘即可抵達。圖／北市文化局提供
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蟾蜍山展區的聚落客廳，讓民眾在活動中認識蟾蜍山的歷史故事。圖／北市文化局提供
蟾蜍山展區的聚落客廳，讓民眾在活動中認識蟾蜍山的歷史故事。圖／北市文化局提供
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唐山展區透過7則蟾蜍山居民的人物故事，呈現包含閩南、客家、原民、廣府以及海外如印...
唐山展區透過7則蟾蜍山居民的人物故事，呈現包含閩南、客家、原民、廣府以及海外如印度等不同族群的遷徙軌跡。圖／北市文化局提供
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移民北市眷村

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