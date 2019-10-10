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台中國慶升旗 胡志強牽手邵曉鈴 人群中唱國歌

2019-10-10 11:15聯合報 記者洪敬浤／台中即時報導

台中市長盧秀燕今年擴大舉辦國慶升旗，請來行政院前副院長朱立倫當神秘嘉賓，還請來金曲歌后江惠儀領唱國歌。台中市前市長胡志強與妻子邵曉鈴，牽手站在人群中唱國歌，最後被眼尖的主持人發現，才被野生捕獲。

胡志強穿著灰色夾克，邵曉鈴帶著國旗耳環，在人群中出現時引起驚呼，不過胡志強並未上台，也未與盧秀燕、朱立倫合體。

胡志強在臉書表示，臨時起意一早來升旗，慶祝國家重要的一天，在後面靜靜著看著大家，大家一起唱著國歌，還有市民很可愛的大喊捕抓野生胡志強，心中感到溫暖。

台中市前市長胡志強與夫人邵曉鈴今早參加國慶升旗，兩人站在人群中唱國歌，最後才被台...
台中市前市長胡志強與夫人邵曉鈴今早參加國慶升旗，兩人站在人群中唱國歌，最後才被台上主持人「野生捕獲」，胡志強並未上台。圖／取自胡志強臉書
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台中市前市長胡志強與夫人邵曉鈴今早參加國慶升旗，兩人站在人群中唱國歌，最後才被台...
台中市前市長胡志強與夫人邵曉鈴今早參加國慶升旗，兩人站在人群中唱國歌，最後才被台上主持人「野生捕獲」，胡志強並未上台。圖／取自胡志強臉書
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胡志強國歌朱立倫

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