台中國慶升旗 胡志強牽手邵曉鈴 人群中唱國歌

2019-10-10 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市長盧秀燕今年擴大舉辦國慶升旗，請來行政院前副院長朱立倫當神秘嘉賓，還請來金曲歌后江惠儀領唱國歌。台中市前市長胡志強與妻子邵曉鈴，牽手站在人群中唱國歌，最後被眼尖的主持人發現，才被野生捕獲。

胡志強穿著灰色夾克，邵曉鈴帶著國旗耳環，在人群中出現時引起驚呼，不過胡志強並未上台，也未與盧秀燕、朱立倫合體。