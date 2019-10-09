鄭文燦邀侯友宜年底騎鐵馬遊大漢溪 共賞淡水夕陽美景

2019-10-09 20:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ／即時報導



桃園市政府水務局今天在市政會議提出「大漢溪親水園區休閒計畫」專題報告，市長鄭文燦表示，計畫總經費4億1885萬元，已獲中央「前瞻基礎建設計畫」核定補助，市府規畫串連自行車道與運動公園，透過中庄二期運動公園、中庄景觀土丘的生態工法設計，結合大漢溪自行車道環狀路網及基地內景觀土丘，從大溪往返鶯歌一車到底，也縫合兩市大漢溪沿岸休憩觀光景點，活絡區域整體觀光效益。

鄭文燦並透露已經邀請新北市長侯友宜，今年底至大漢溪沿岸交接處共乘鐵騎，暢遊大漢溪水岸新風貌，欣賞淡水夕陽美景。

鄭文燦也提到，另一個計畫大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫(大溪區)，也初步獲得行政院審議通過，總經費約23億元包括堤岸、防汛道路及電塔遷移等，待經費核定後，市府研議在大溪區舉辦說明會，讓民眾瞭解市府施政規畫與成果。另外，中庄運動公園連結山豬湖生態公園規畫建造吊橋也納入前瞻計畫，將由水務局按期程完成設計及發包等相關作業。

水務局長劉振宇表示，大漢溪親水園區休閒計畫範圍包括打造悠活騎樂休閒園區環境營造計畫、大嵙崁親水園區景觀工程、大漢溪跨河休憩路廊銜接工程，其中悠活騎樂休閒園區已於今年3月22日開工，預計12月竣工，計畫經費5400萬元。

大嵙崁親水園區及跨河休憩路廊正辦理規畫設計、撰寫生態保育計畫書等作業，預計自明年起陸續辦理工程發包，以低衝擊開發理念逐步營造河濱親水遊憩空間，提供居民妥善舒適的休憩環境，並創造大溪新亮點。