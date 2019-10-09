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全球最好的藍染在這裡 任何洗衣粉都洗不褪色

2019-10-09 20:16聯合報 記者胡蓬生／即時報導

「全世界最好的染織技法就在台灣！」國立台灣工藝研究發展中心結合鶯歌、苗栗兩地研發分館的多媒材金工燈具、藍染設計研習營的作品，上午在苗栗文化觀光局中興畫廊推出「光影斑藍」金工燈具及藍染成果聯展，展出的藍染、燈具融入創作者的匠心巧藝，讓人驚嘆。

台灣工藝研發中心與苗栗文觀局合作推出的「光影斑藍」將展至10月27日，上午由工藝中心主任許耿修、苗栗副縣長鄧桂菊共同為「INDIGO」藍染意象牆啟燈，會場光影婆娑、藍彩奕奕。

工藝研發中心鶯歌多媒材研發分館、苗栗工藝產業研發分館今年分別辦理金工燈具多媒材產品研發工作營、藍染設計研習營，學員及工藝家的數十件創作，運用了不同材質及技法，展現金工多媒材燈具、藍染的多元美感。

許耿修指出，他接任工藝中心主任之初，曾爭取世界藍染論壇在台灣舉辦，原本想向上級爭取5000萬元，結果只有500萬元經費可辦，因此向世界各地藍染工藝家發邀請函時，參加者還必須自費1000元美金報名，結果來了500多人，遍及全球46個國家，原來大家都是要來台灣學習藍染技法，因為台灣有全世界最好的藍染保存技法，什麼洗衣粉都洗不褪色，台灣早在荷蘭統治時期就從引進藍染植物栽培，並在清代出現藍染技法。

現場展出的藍染產品，結合彩色蠟染及服裝設計，靛藍及彩繪紋飾，展現染織的新創意；多媒材金工燈具也相當多元化，有不同材質及特殊造型的昆蟲意象燈具，都十分吸睛。

苗栗工藝產業研發分館今年4至6月間開辦的藍染設計研習營，由藍染藝術家洪秀芬、毛佩華指導，學員除了傳承藍染技藝，也學習蠟染技法，並思考如何將藍染工藝運用在設計上，讓生活更有「藝」思。

鶯歌多媒材研發分館的金工燈具多媒材產品研發工作營由金工藝術家王安琪擔任導師，帶領學員點亮心中心的創意燈火，運用金工技法及各種媒材製作出各式燈具，有「懸浮生物」機械動能燈具、黃銅搭配石材的「花器燈具」，還有昆蟲系露營燈、酒器燈具及充滿現代感的霓虹燈飾。

「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各...
「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各樣的藍染、多媒材金工燈具。記者胡蓬生／攝影
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「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各...
「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各樣的藍染、多媒材金工燈具。記者胡蓬生／攝影
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「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各樣的藍染、多媒材金工燈具。記者胡蓬生／攝影
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「光影斑藍─金工燈具及藍染成果聯展」上午在苗栗文化觀光局中興畫廊登場，展出各式各樣的藍染、多媒材金工燈具。記者胡蓬生／攝影
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