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榮家14位百歲人瑞 年輕用生命保護國旗

2019-10-09 19:37聯合報 記者魏翊庭／即時報導

台北榮家昨舉辦重陽敬老活動，共有14位百歲人瑞，由榮民曹玉昌代表，接受台北榮家主任董龍泉、新北托老互照志工協會榮譽理事長王明麗及三峽區長陳文俊致意。

董龍泉表示，恭喜榮家百歲人瑞，光輝十月舉辦重陽敬老活動特別有意義，「榮民伯伯年輕的時候就是用生命來保護這面國旗」。陳文俊表示，人活到百歲不容易，保家衛國更讓人敬佩，在光輝十月，祝賀榮家伯伯重陽節快樂，各位「呷百二」。

王明麗則獻上花束向百歲榮民長輩致意。她說，新北托老互照志工協會長期致力於長者照護服務，與公私團體協力，滿足地方長者照護需求。

台北榮家昨舉辦重陽敬老活動，共有14位百歲人瑞，由榮民曹玉昌代表，接受台北榮家主...
台北榮家昨舉辦重陽敬老活動，共有14位百歲人瑞，由榮民曹玉昌代表，接受台北榮家主任董龍泉、新北托老互照志工協會榮譽理事長王明麗及三峽區長陳文俊致意。圖／讀者提供
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榮民國旗

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