新北挺身障創業 舉辦滿額抽iPhone

2019-10-09 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 許玉娟 ／即時報導



新北市勞工局支持身障者創業，鼓勵民眾踴躍前往消費，即日起舉辦滿額摸彩，獎項有新版iPhone、42吋電視及千元禮券等多項好禮，活動11月10日截止。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工局協助有心創業的身心障礙朋友，提供「自力更生創業補助」，補助開店所需營運設備、店面租金，最高67萬6千元；「創業貸款利息補貼」第1年利息全額補貼，補助期長達7年。創業後還提供財務、行銷、經營管理等密集的客製化顧問輔導，協助店家度過艱難草創期，提升創業成功率。

他表示，這次參與活動的店家種類多元，有新莊排隊美食「Action!早倉」早午餐店、堅持使用天然食材的冰淇淋專賣店「搖滾牛」、道地山東口味「餃翻天」餃子館等13家店，滿額消費門檻由店家自定，買愈多中獎機會愈大。