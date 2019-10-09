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新北挺身障創業 舉辦滿額抽iPhone

2019-10-09 18:47聯合報 記者許玉娟／即時報導

新北市勞工局支持身障者創業，鼓勵民眾踴躍前往消費，即日起舉辦滿額摸彩，獎項有新版iPhone、42吋電視及千元禮券等多項好禮，活動11月10日截止。

新北市勞工局長陳瑞嘉說，勞工局協助有心創業的身心障礙朋友，提供「自力更生創業補助」，補助開店所需營運設備、店面租金，最高67萬6千元；「創業貸款利息補貼」第1年利息全額補貼，補助期長達7年。創業後還提供財務、行銷、經營管理等密集的客製化顧問輔導，協助店家度過艱難草創期，提升創業成功率。

他表示，這次參與活動的店家種類多元，有新莊排隊美食「Action!早倉」早午餐店、堅持使用天然食材的冰淇淋專賣店「搖滾牛」、道地山東口味「餃翻天」餃子館等13家店，滿額消費門檻由店家自定，買愈多中獎機會愈大。

勞工局23日將接續推出第2波優惠活動，只要是參與活動店家所在地各區公所及新北市政府一樓大廳服務台，備有好康優惠券限量發放，民眾持券至指定商店即可獲得優惠，使用期限至108年12月31日止。活動詳情可上「新北勞動雲」網站 (https://ilabor.ntpc.gov.tw/)或電洽勞工局活動專線(02)29675408查詢。

這次參與滿額抽獎的店家種類多元。圖/新北市勞工局提供
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創業身障者

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