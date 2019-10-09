新北全國首通過10間工業區立體化 廠房蓋一半先加碼

2019-10-09 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／即時報導



為鼓勵企業加速投資，促進產業升級轉型並增加就業與產值，新北市政府率先全國審核通過10家「都市型工業區立體化」申請案，預計在4.8公頃產業用地上投資177億元、提供7300個就業機會，創造近445億元產值。新北市長侯友宜今親到申請基地，表示新北加速發展工業區立體化只是第一步。

新北市經發局表示，10件申請案中，其中有7處落於捷運站周邊、有4家企業因應新北加碼，預定在新北設立營運總部，另有1家企業華固建設響應新北托育、托老等公益空間政策，捐贈托育公益空間。

侯友宜表示，都市型工業區立體化讓新北市從原本可新增樓地板面積61萬平方公尺，放大10倍變成691萬平方公尺，這影響投資意願，且新北市便民，有不少計畫45天就通過。

台通光電也在10件申請案中，台通董事長李慶煌表示，台通光電在舊廠已經有30多年歷史，去年11月建新廠打造研發中心動工，正當蓋到地下室，今年3月遇到新北市釋出可立體化消息，因而停工來申請立體化，透過變更建照，原本地上11樓，再加一層樓，更把營運總部遷到新廠。

李慶煌說，「在土地值錢的地方提高容積率，對業者利益良多」，因應新北市加碼立體化方案，只要營運總部設新北可增加5％容積獎勵，藉此就把營運總部及在中國大陸部分業務部門移回。