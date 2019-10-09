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新北全國首通過10間工業區立體化 廠房蓋一半先加碼

2019-10-09 18:08聯合報 記者魏翊庭／即時報導

為鼓勵企業加速投資，促進產業升級轉型並增加就業與產值，新北市政府率先全國審核通過10家「都市型工業區立體化」申請案，預計在4.8公頃產業用地上投資177億元、提供7300個就業機會，創造近445億元產值。新北市長侯友宜今親到申請基地，表示新北加速發展工業區立體化只是第一步。

新北市經發局表示，10件申請案中，其中有7處落於捷運站周邊、有4家企業因應新北加碼，預定在新北設立營運總部，另有1家企業華固建設響應新北托育、托老等公益空間政策，捐贈托育公益空間。

侯友宜表示，都市型工業區立體化讓新北市從原本可新增樓地板面積61萬平方公尺，放大10倍變成691萬平方公尺，這影響投資意願，且新北市便民，有不少計畫45天就通過。

台通光電也在10件申請案中，台通董事長李慶煌表示，台通光電在舊廠已經有30多年歷史，去年11月建新廠打造研發中心動工，正當蓋到地下室，今年3月遇到新北市釋出可立體化消息，因而停工來申請立體化，透過變更建照，原本地上11樓，再加一層樓，更把營運總部遷到新廠。

李慶煌說，「在土地值錢的地方提高容積率，對業者利益良多」，因應新北市加碼立體化方案，只要營運總部設新北可增加5％容積獎勵，藉此就把營運總部及在中國大陸部分業務部門移回。

另龍達塑膠則獲得新增投資15％及能源管理4％容積獎勵，其總經理孫加龍表示，原本也已完成新廠申請，聽到新北和中央在推立體化，立刻和建築師討論加碼投資，並且在新廠建太陽光電系統及雨水回收，獲取綠能回饋容獎。

台通光電也在10件申請案中，他們去年11月新廠就動工，要打造研發中心，正當蓋到地...
台通光電也在10件申請案中，他們去年11月新廠就動工，要打造研發中心，正當蓋到地下室，今年3月遇到新北市釋出可立體化消息，因而停工來申請立體化，透過變更建照，原本地上11樓，再加1層樓，且把營運總部遷到新廠。記者魏翊庭／攝影
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為鼓勵企業加速投資，促進產業升級轉型並增加就業與產值，新北市政府率先全國審核通過...
為鼓勵企業加速投資，促進產業升級轉型並增加就業與產值，新北市政府率先全國審核通過10家「都市型工業區立體化」申請案。記者魏翊庭／攝影
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台通光電也在10件申請案中，他們去年11月新廠就動工，要打造研發中心，正當蓋到地...
台通光電也在10件申請案中，他們去年11月新廠就動工，要打造研發中心，正當蓋到地下室，今年3月遇到新北市釋出可立體化消息，因而停工來申請立體化，透過變更建照，原本地上11樓，再加1層樓，且把營運總部遷到新廠。記者魏翊庭／攝影
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侯友宜捷運

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