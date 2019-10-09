龜吼漁夫市集國慶日千元搶購 最大獎1萬元萬里蟹禮盒

2019-10-09 16:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆即時報導



新北市龜吼漁夫市集10月10日國慶日熱烈推出「萬蟹紅包，千元搶購」活動，提供99個千元紅包，內有超值商品兌換券，並有價值5000元及1萬元萬里蟹禮盒等大獎，10日、11日還有萬里蟹「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴，可以體驗酷炫的VR互動科技遊戲。

龜吼漁夫市集座落在龜吼漁港旁邊，是萬里蟹主要產地之一，場內攤商多由在地船家直營開店販售，提供尚青進港後的生鮮海產，以及代客料理服務，現場就可品嘗萬里蟹的鮮甜滋味。

目前正值萬里蟹產季到來，營運廠商和攤商辦理「萬蟹紅包，千元搶購」活動，共有99個紅包，提供86個1100元及10個1200元超值商品兌換券，不論是生鮮攤或是熟食攤都可使用，還提供2盒價值5,000元萬里蟹禮盒，內含花蟹、三點蟹及石蟳等三種萬里蟹，最大獎是1盒價值1萬元的萬里蟹禮盒。每個紅包只要1,000元，10月10日上午9點開放排隊，10點開始抽紅包，每人限購1包。

「歡樂無限號」小紅胖卡巡迴之旅，首站就在龜吼漁夫市集，10月10日、11日國慶連假頭兩天下午2時正式開跑，造型可愛討喜的小紅胖卡內有「抓大放小，拒抓抱卵蟹」體感互動體驗遊戲，大小朋友可以互相比賽抓螃蟹的速度。現場還有「VR 虛擬實境划船」體驗，透過模擬實體划槳滑動方式，徜徉在美麗的海景中，以及「彩繪互動海洋」體驗，可以將親手繪製的圖樣上傳到大螢幕中，跟萬里蟹一起在大海悠游，參加遊戲就有機會獲得手信坊萬里蟹造型綠豆糕或萬里蟹文宣品等好禮，數量有限送完為止。