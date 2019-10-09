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台國防違常理？昂貴戰車戰機也是「奇正互變」一部份

臉色慘白毫無動靜 北車外街友一早陳屍街頭

2019-10-09 16:26聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

北市1名年約50歲的洪姓男子今早被發現陳屍在台北車站南門外，1名蔡姓男子向巡邏員警報案時，洪男已臉色慘白，無呼吸心跳，警方介入後已將屍體移至殯儀館，詳細死因仍待檢警釐清。

據了解，洪男及發現洪男的蔡姓男子身分皆為街友，長期在北車周遭露宿。今天上午10時，蔡男發現洪男臉色慘白、無呼吸心跳，急忙向一旁巡邏員警求助，救護人員到場後確認洪男死亡。

警方表示，目前現場已蒐證完畢，洪男遺體無明顯外傷，初步排除他殺可能，詳細死因仍有待檢方相驗以釐清。

台北市1名年約50歲的洪姓男子今早被發現陳屍在台北車站南門外。記者李隆揆／翻攝
台北市1名年約50歲的洪姓男子今早被發現陳屍在台北車站南門外。記者李隆揆／翻攝
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