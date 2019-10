行銷台灣和新北 新北寶可夢活動估算帶動20億效益

2019-10-09 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 /新北報導



新北市政府觀光旅遊局、Niantic及The Pokémon Company合辦「Pokémon GO Safari Zone in New Taipei City」本月6日落幕,觀旅局評估創造20億驚觀光效益,統計活動4天,台北捷運三重站進出站人次約為平日6倍,機場捷運近7倍。

Niantic官方統計, 4天活動期間,訓練家們一共行走400多萬公里,捕捉超過5000萬隻寶可夢。

寶可夢訓練家到新北抓寶,不僅走訪新北,許多人安排大台北地區或全台旅遊行程,帶動觀光商機,觀光乘數效果可觀。觀旅局估國外訓練家占4成以上,交通部觀光局統計外國遊客單日平均交通、住宿、消費5750元,國內遊客半日至單日消費金額約1500元,約帶動近20億商機。