新北免費新巴士3階段轉型 明年7月前40條路線改收費

2019-10-09 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市政府委託各區公所辦理的「新巴士」，將進行3段轉型為市區公車。新北市交通局表示，明年第1階段先選擇與市區公車路線重疊達50%以上路線、平均每班次載客數20人以上班次，初步檢討約40條路線，預計明年7月前陸續轉型，比照市區公車計費。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新巴士為各行政區免費接駁巴士，加強服務偏遠地區或聯外交通不足的區域，全市共171條路線，每年經費高達約4億元，在市府財政有限、免費資源無法調增情況下，新巴士已難以維持原服務品質及水準，因此擬明年起進行3階段轉型。

交通局運輸管理科長林詩欽解釋，新巴士轉型期程依各線行駛路徑及載客狀況，並考量地方溝通、客運業者意願及籌備條件等因素，訂定3階段期程，其中第一階段為行駛路線重疊50%以上者、平均每班次載客數20人以上高乘載路線，預計明年7月前陸續轉型，二、三階段則分別為重疊30%至50%、30%以下者。

林詩欽表示，新巴士轉型納入市區公車系統，有利於車輛調度、服務品質管理及提升整體公共運輸效率，另視道路條件許可改為大型巴士行駛，並視候車狀況機動加開班次，以大幅提升運輸效率，改善尖峰時段上不了車情形。