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台中市救國團辦民歌演唱會 副市長楊瓊瓔唱給妳聽

2019-10-09 13:34聯合報 記者黃寅／台中報導

民歌好聽，也是許多人共同的記憶，台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」，副市長楊瓊瓔也到場並串起偶然、我是一片雲等多首民歌片段一起唱，獲得現場不少掌聲，主持人還笑說她是被政治耽誤的明星。

這場演唱會是救國團與台中市政府文化局合辦的重陽節敬老公益演唱會，邀請到殷正洋、王瑞瑜、王海玲、凃佩岑、陳亞琦等大家耳熟能詳的歌手演唱經典民歌，重拾4、5年級生共同的青春記憶。

演唱會吸引全場滿座的聽眾，當「橄欖樹」、「木棉道」、「春風」、「想你」、「忘了我是誰」、「偈」等一首首民歌由殷正洋、王瑞瑜、王海玲等接續唱出，大家彷彿也陷入美好的回憶和舊時光中。

楊瓊瓔說，她經歷過民歌時代，深知民歌受到民眾的喜愛，也是許多人一輩子的回憶，辦這場演唱會希望讓大家度過一個美好的夜晚，充滿正能量，也讓台灣社會更祥和，大家一起愛台灣、愛台中。

台中市救國團主委吳桂森也說，救國團長期投注公益活動，協助政府辦理各項活動，培育青年、關懷長者，這場演唱會用經典民歌傳達台灣曾經有過的文青、純真年代，希望透過歌曲的溫度，向長輩傳達愛與關懷，重拾青春與熱情，享受美好人生。

他也感謝味丹企業、欣中天然氣公司、台灣數位光訊科技、樂成宮、富大土地開發公司、銓懋實業等對此活動的鼎力支持。

台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」，副市長楊瓊瓔（...
台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」，副市長楊瓊瓔（右）也到場並串起偶然、我是一片雲等多首民歌片段一起唱，獲得現場不少掌聲。圖／台中市救國團提供
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台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」，吸引全場滿座聽...
台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」，吸引全場滿座聽眾。圖／台中市救國團提供
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台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」。圖／台中市救國...
台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」。圖／台中市救國團提供
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台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」。圖／台中市救國...
台中市救國團昨晚就舉辦「重拾記憶‧重陽再現 2019民歌演唱會」。圖／台中市救國團提供
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演唱會救國團台中市

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