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士林官邸辦「石斛蘭展」 多達30個品種任你看

2019-10-09 12:44聯合報 記者張世杰／台北報導

雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「2019士林官邸石斛蘭展」，台北市公園處表示，在秋高氣爽微微涼意的時節，歡迎全家大小來士林官邸欣賞難得一見的秋日美景，這次展出超過30個品種，600餘株色彩多變淡雅飄香的石斛蘭，一覽秋石斛帶來的風情萬種。

台北市公園處表示，石斛蘭是蘭科複莖類著生蘭，廣大的熱帶亞洲幾乎都是石斛蘭的原生地，從中國、日本、太平洋島嶼都到澳洲北部等地都看得見蹤跡，其花朵形似蝴蝶蘭，花瓣的類型可分圓瓣、尖瓣與卷瓣系，各有不同風情。

台北市公園處長陳榮興指出，這次展出品種有「香檳石斛蘭」的白花綠心及紅花品系，帶有淡淡的香味，「紫精靈石斛蘭」整朵呈現高貴的紫色，「維多利亞石斛蘭」是少見的綠色系品種，「粉白兔石斛蘭」花瓣和萼片花色都帶有粉紅色或淺粉紅色。

此外，這次也將展出新育出的3個品種，包括白花紅唇辦的「大白紅心石斛蘭」、水蜜桃粉的「水蜜桃石斛蘭」、花瓣兩邊掐紅角的「掐角石斛蘭」，對於喜愛嬌艷花朵的民眾，可謂不容錯過的美麗樂園。

台北市公園處園藝管理所主任賀綺華補充，石斛蘭體質強健、蟲害少，只要有陽光就會開花，適合在高溫濕熱的台灣栽種，一般依照開花時期，又可分為春石斛及秋石斛兩大類，這次士林官邸石斛蘭展，就是展出色彩繽紛的秋石斛。

趁著雙十國慶假期，民眾不妨到士林官邸參觀「2019士林官邸石斛蘭展」，進入美麗多變的秋石斛世界；台北市公園處補充，展期從10月10日至20日，時間為上午8點至下午5點，可搭捷運淡水線至士林站（2號出口），或聯營公車260、285、606、220、612、902至台電北區分處站。

雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「201...
雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「2019士林官邸石斛蘭展」，民眾不妨趁著假期，進入美麗多變的秋石斛世界。圖／台北市公園處提供
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雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「201...
雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「2019士林官邸石斛蘭展」，民眾不妨趁著假期，進入美麗多變的秋石斛世界。圖／台北市公園處提供
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雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「201...
雙十國慶假期即將到來，台北市士林官邸於10月10日至20日，在新蘭亭舉辦「2019士林官邸石斛蘭展」，民眾不妨趁著假期，進入美麗多變的秋石斛世界。圖／台北市公園處提供
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石斛蘭北市士林官邸

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