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國立交響樂團在地40年 團長：霧峰該是台灣維也納

2019-10-09 12:35聯合報 記者黃寅／台中報導

「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，台灣國立交響樂團團長劉玄詠上午在記者會中有感而發的說，該團在霧峰在地40年，照理說霧峰該是台灣的維也納才是，各學校在音樂比賽時也應是全國最好，如果沒有做到，應該有很大的進步空間。

也因為這個想法，劉玄詠把理想告訴立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、台中市霧峰區農會總幹事黃景建，在賈、黃和區公所共同提供資源下，催生了霧峰草地野餐音樂會，今年進入第三屆。

黃景建等也特別感謝這次活動獲得穎暉機械股份有限公司、金祥正建設有限公司、詠丞建設有限公司在地企業贊助和積極參與，一起提倡在地藝術與人文精神。

賈鴻奎上午指出，以往使用的舊草地現已整建為「民主草坪」未來這個音樂會還會走向國際。黃景建也描繪說，年底會設立成一個平台，結合霧峰各項資源，明年起把霧峰的踩街、南天宮媽祖誕辰、路跑、農夫市集等都結合起來，一起對外宣傳，讓大家看到霧峰，把霧峰帶向國際。

事實上今年兩天的音樂會已加入國際爵士元素，其中19日晚上登場的是台中市在地培訓出來的青少年爵士樂團，以及來自泰國的蘭實爵士大樂團。蘭實是泰國首屈一指的爵士樂團，曾經在泰王普密蓬生日慶典、清邁爵士音樂節等各大活動演出。

20日晚上則由國立台灣交響樂團帶來兩個場次演出，第一場是數首耳熟能詳的經典曲目，第二場將加入來自荷蘭的知名爵士樂手Henk Kraaijeveld，一起激盪出美妙的音符。

霧峰在地社區自19日下午5時以及20日下午2時開始，也在現場提供應各式在地特色美食，歡迎民眾帶著野餐墊，一起前往位在立法院中南部服務中心的民主草坪。

另外，霧峰區農會已連辦5年的路跑活動也在20日清晨6時在中南部服務中心椰林大道開跑。

台中市「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，霧峰各界人士一起參與。記者黃寅／攝...
台中市「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，霧峰各界人士一起參與。記者黃寅／攝影
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「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，台灣國立交響樂團團長劉玄詠上午在記者會中...
「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，台灣國立交響樂團團長劉玄詠上午在記者會中有感而發的說，該團在霧峰在地40年，照理說霧峰該是台灣的維也納才是。記者黃寅／攝影
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立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、台灣國立交響樂團團長劉玄詠、霧峰區農會總幹事黃景...
立法院中南部服務中心主任賈鴻奎、台灣國立交響樂團團長劉玄詠、霧峰區農會總幹事黃景（左起）上午一起宣佈「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦。記者黃寅／攝影
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「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，理事長陳裕承（左三）頒獎感謝贊助者、詠丞...
「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，理事長陳裕承（左三）頒獎感謝贊助者、詠丞建設負責人廖冠鈞（右一）。記者黃寅／攝影
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「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，展望未來要走向國際。記者黃寅／攝影
「霧峰草地野餐音樂會」19、20日舉辦，展望未來要走向國際。記者黃寅／攝影
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交響樂團音樂會野餐

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