打造螢火蟲書屋、辦藝文活動 新北2青農獲農村領航獎

2019-10-09 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北報導



行政院農委會昨頒發「農村領航獎」，其中新北市青農葉家豪回到家鄉石碇，與志工們將老宿舍打造成螢火蟲書屋，辦理螢火蟲復育及農村體驗基地；蔡威德則是在就讀研究所期間進行田野調查後，選擇在坪林承租並修復老屋，透過定期舉辦活動，讓民眾認識地方產業。

農委會在昨天舉辦「農村領航獎」頒獎典禮，依據農村社區的領航性、生產、生活及生態等面向進行評分，藉以表揚對農村社區發展有貢獻、學習治理楷模，全國有426人參賽，僅30人獲此殊榮，其中新北市由由石碇青農葉家豪及坪林青農蔡威德獲獎。

葉家豪在民國105年回到家鄉石碇，帶領志工們將老宿舍打造成螢火蟲書屋，定期為小朋友講故事，也辦理螢火蟲復育與農村體驗基地，以里山生態教育讓在地的孩子們重新認識自己的故鄉、土地，學習與大自然和諧共處之道。

葉家豪還受台灣菇類教父宋細福指導，精進菇類相關種植栽培技術，建立起智慧菇類農業系統。葉家豪還發展出里山流域經濟學系統，內容包含林下經濟椴木香菇、光合菌土壤地力等環境食物教育，並建立多點式社區農家直賣所。

青農蔡威德就讀研究所時，經過一年的田野調查與駐村生活後，選擇在坪林老街中承租一處屋齡150年的老屋，歷經半年的修復期工作，打造「坪感覺生活農創空間」，透過舉辦藝文活動、地方故事展覽、講座課程、小農商品、創意料理等內容，展現地方文化。並配合市府每年春、冬茶節慶舉辦街區周末生活市集、展演活動，吸引更多不同的消費族群，來支持和認識坪林地方產業。