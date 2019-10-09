遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 /即時報導



遠東全家福即日起至21日，於北市新生南路衛理堂旁舉辦快閃展售會，現場推出全系列旗下品牌服飾、寢具、襯衫等眾多商品，並以最優惠的價格回饋給消費者。

近年來運動風盛行，快閃展售特別主推男女運動機能服飾，採用特殊功能紗為原料，並使用四針車縫的工法所製，較傳統排汗衣的手感更為提升，透氣速乾且親膚性佳，款式搭配數位印花、鋼印紋路，以及陽離子彈性面料剪接設計，除了運動、慢跑、上健身房外還能兼具時尚性，1件只賣299元。

秋季主推鋪棉保暖背心超值價299元，男女款運動休閒外套展售價780元，運動休閒長褲也680元，男女數位印花機能外套，有防風防潑水的功能性，且具保暖性，優惠價1280元，男女無縫貼合輕量羽絨外套全面換季搶購，讀者優惠活動「買一送一」搶購價1200元。

紳士休閒POLO短衫，採用精梳棉所製，舒適輕巧好穿搭，超值優惠價一件880元、兩件組合價1500元；上班族必購的易整燙襯衫展售價兩件更798元，休閒長褲零碼出清價499元。

這波換季最熱銷商品主推男女輕暖發熱衣，買二送一價600元。四季皆宜的蜂巢結構男性內衣，具有快乾、快吸、快散、快透四大特性，且有抑菌效果，為運動最佳首選，獨家優惠兩件組合價300元，男性抗菌棉質背心、短袖內衣超值價任選兩件250元。

寢具熱銷主推精梳棉雙人兩用被套床包四件組，超值優惠價2000元，百分百法國羊毛被讀者優惠價2000元，限量20件，人體工學記憶枕展售價980元，精梳純棉印花枕頭套，出清價一對只賣400元。