國慶連假 士林官邸石斛蘭展色彩多變淡雅飄香

2019-10-09 13:10 中央社 台北9日電



國慶連假將屆，台北市工務局今天表示，從10日至20日在新蘭亭舉辦「2019士林官邸石斛蘭展」，展出超過30個品種，共600餘株色彩多變淡雅飄香的石斛蘭。

工務局公園路燈工程管理處發布新聞稿指出，石斛蘭是蘭科複莖類著生蘭，亞洲幾乎都是石斛蘭原生地，從中國、日本、太平洋島嶼到澳洲北部都有石斛蘭蹤跡。石斛蘭莖類似竹子有節，花朵形似蝴蝶蘭，花瓣類型分為圓瓣、尖瓣與卷瓣系，石斛屬蘭科中最大型的種類，原生種達1600種以上。

石斛蘭體質強健、蟲害少，不用特別照顧，有陽光就會開花，適合在高溫濕熱的台灣栽種。

公園處表示，「2019士林官邸石斛蘭展」將在10日登場，這次展出品種有台灣育種少數具有香味的香檳石斛蘭、紫精靈石斛蘭、綠色系品種維多利亞石斛蘭等，此外，更有新育出3個品種，分別為大白紅心石斛蘭、水蜜桃石斛蘭、掐角石斛蘭。

公園處園藝管理所提及，石斛蘭類強健耐旱、適應性強，對想種植蘭花的初學者是很棒選擇，每年春、夏為生長期，秋季為開花期，可減少澆水頻率，讓假球莖成熟，促進開花，冬季則特別注意傍晚之後別澆水，避免寒害。

「2019士林官邸石斛蘭展」展出日期從10月10日至20日，時間為上午8時至下午5時。民眾可搭捷運淡水線至士林站的2號出口，步行約7分鐘就可抵達士林官邸。