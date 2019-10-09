汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



單車族殷切期盼的「汐止銜接基隆七堵的自行車道」歷經1年多的工程終於完工，立委蔡適應與民進黨新北市第12選區立委參選人賴品妤，今天相約新北市議員張錦豪、基隆市政顧問陳東財、市議員蘇仁和特助林坤明、堵南里長余佩儒等進行單車試騎活動，從基隆端出發行經舊五堵隧道與彩繪意象，都喊：「好涼」。

蔡適應說，新北的汐止跟基隆有很大的願景與夢想，期待透過基隆河步道、自行車道銜接的優化，讓基隆市和新北市的河濱可以串連在一起，也讓喜愛運動的朋友能夠自由的往返。

蔡適應表示，回想過去擔任市議員的時候，就向當時的沈發惠委員提出構想，一直希望有機會可以打通，很感謝在中央和地方的共同努力下，串連兩地的自行車道終於啟用，象徵基隆跟汐止長期以來期待，有一條能夠真正相通的河濱步道，也把北北基生活圈的心連繫在一起，同時也代表我們努力推動河濱步道、打造台灣成為運動島。

基隆的自行車道多數已完成，但部分路段的自行車道要優化，他會繼續來努力爭取，但有涉及到路權的部分，他會和基市府和體育署、第十河川局等來協調，朝優化來努力建置自行車道。

張錦豪說，他從5月開始緊盯汐止基隆自行車道的工程進度，雖然中間進度一再延宕，但感謝各個單位的幫忙，讓這條自行車道終於在10月啟用，讓交通路網也更加便捷。未來大家從汐止前往基隆不必在大同路上與大車爭道，歡迎大家利用這條安全舒適的自行車道，從汐止到七堵社區或到更熱鬧的地方吃美食逛街。

賴品妤感謝立委蔡適應、段宜康、前議員沈發惠、張錦豪議員等人幫忙基隆、汐止市民爭取前瞻基礎建設預算，建置汐止銜接基隆七堵的自行車道。