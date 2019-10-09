水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市水利局在整治疏洪道時，將僅有防洪功能的二重疏洪道，打造成全齡化、生態化及國際化的新北大都會公園，並在今年榮獲「全球卓越建設獎」肯定，成為國際知名的遊憩廣場，未來水利局將擴大濕地空間，並興建景觀橋及全齡共融堤坡樂園，提供民眾更舒適的親水休憩空間。

民國52年受到葛樂禮颱風侵襲造成北台灣大淹水，因此，市府開始啟動防洪計畫，並在整治疏洪道的過程中，水利局秉持「設施簡化」、「易於拆卸」原則，打造如今的新北大都會公園，除了維持原有的防洪水患功能，更成為親水休憩水漾公園，提供民眾對綠地空間的需求。

新北大都會公園橫跨三重、新莊、五股、蘆洲4區，面積總達424公頃，相當於16座大安森林公園，水利局也在公園內打造各種休憩亮點，包含婚紗廣場、幸運草地景溜滑、樂遊天地、辰光橋，以及8月18日開幕的瀑布滑草場，吸引大批民眾前來遊憩。