親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13聯合報 記者胡瑞玲／新北報導

新北市水利局在整治疏洪道時，將僅有防洪功能的二重疏洪道，打造成全齡化、生態化及國際化的新北大都會公園，並在今年榮獲「全球卓越建設獎」肯定，成為國際知名的遊憩廣場，未來水利局將擴大濕地空間，並興建景觀橋及全齡共融堤坡樂園，提供民眾更舒適的親水休憩空間。

民國52年受到葛樂禮颱風侵襲造成北台灣大淹水，因此，市府開始啟動防洪計畫，並在整治疏洪道的過程中，水利局秉持「設施簡化」、「易於拆卸」原則，打造如今的新北大都會公園，除了維持原有的防洪水患功能，更成為親水休憩水漾公園，提供民眾對綠地空間的需求。

新北大都會公園橫跨三重、新莊、五股、蘆洲4區，面積總達424公頃，相當於16座大安森林公園，水利局也在公園內打造各種休憩亮點，包含婚紗廣場、幸運草地景溜滑、樂遊天地、辰光橋，以及8月18日開幕的瀑布滑草場，吸引大批民眾前來遊憩。

另，市府還爭取前瞻經費，改善公園北側微風運河周邊的景觀環境，讓微風運河成為國家培養水域運動人才的重要基地。除了將二重疏洪道打造成新北大都會公園，並設立遊憩熱門景點，水利局也進行評估，未來將公園濕地空間擴大，並興建跨堰景觀橋及世界最大的全齡共融堤坡樂園，打造獨特亮點。

新北大都會公園內設置各種休憩亮點，包含8月18日開幕的瀑布滑草場。記者胡瑞玲／攝...
新北大都會公園內設置各種休憩亮點，包含8月18日開幕的瀑布滑草場。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。 圖／新北市高...
新北市高灘地工程管理處將107個廢棄人孔蓋再利用，打造立體美人魚。 圖／新北市高管處提供
分享
新北大都會公園今年榮獲「全球卓越建設獎」肯定，成為國際知名的遊憩廣場。記者胡瑞玲...
新北大都會公園今年榮獲「全球卓越建設獎」肯定，成為國際知名的遊憩廣場。記者胡瑞玲／攝影
分享
新北大都會公園內以鵲橋概念所打造的三重辰光橋。圖／截自新北市觀旅局官網
新北大都會公園內以鵲橋概念所打造的三重辰光橋。圖／截自新北市觀旅局官網
分享

濕地微風

相關新聞

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

北捷電子支付e-Shop 13種票卡任選 通12種語言

2019-10-08 23:38

販賣機進校園有什麼好反對？丁守中批民進黨理盲

2019-10-09 13:06

士林官邸辦「石斛蘭展」 多達30個品種任你看

2019-10-09 12:44

國立交響樂團在地40年 團長：霧峰該是台灣維也納

2019-10-09 12:35

打造螢火蟲書屋、辦藝文活動 新北2青農獲農村領航獎

2019-10-09 12:31

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

國慶日休假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-10-09 12:01

同種商品不同法規範 新北籲中央同一標準

2019-10-09 11:48

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

北市檢測車揪「路不平」 議員：「補了又破」才是問題

2019-10-09 00:33

北捷調整優惠 議員：補1280月票短收？

2019-10-09 00:21

國慶日北市交管 捷運台大醫院站2出口關閉

2019-10-08 23:52

姊拚上公職、妹辭打工 同心合力顧失智爸

2019-10-08 23:36

新北環境稽查重案組揭牌 首鍘五股垃圾山

2019-10-08 23:20

學校團膳食安 侯友宜突檢 抓包工廠缺失

2019-10-08 23:10

捷運土城站周邊 公辦都更打造行政園區

2019-10-08 23:08

瑞芳長者快閃舞蹈 火車站籲防止暴力

2019-10-08 22:40

貢寮區拿下里里五星級 美豐里共餐慶祝

2019-10-08 22:39

同「肝」共苦 老婆捐肝臟救丈夫

2019-10-08 22:38

汐止啟德橋護欄損壞 學童安全有疑慮

2019-10-08 22:38

汐止吉林街交通問題大 盼能單行分流解決

2019-10-08 22:37

推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20

台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37

北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35

新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52

擎天崗草原中央步道開放530米步道「人牛分離」

2019-10-08 11:09

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

迎向下個十年 大隱於市的「胡思書店」

2019-10-08 09:42

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38
看更多

熱門文章

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top