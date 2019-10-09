國慶日休假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-10-09 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



10月10日到13日為雙十節國定假期連續假期，台北市立聯合醫院表示，10日因是國定假日，各分院區門診、各附設院外門診將全天停診，同時加強急診作業，而各院區的美沙冬給藥服務照常。

另為讓市民就醫便利，聯合醫院表示，彈性休假的10月11日（周五）各分院區門診恢復看診，不過，各附設院外門診仍維持停診；民眾若有相關問題，可電洽台北市民當家熱線1999轉888，外縣市電洽02-2555-3000。