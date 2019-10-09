同種商品不同法規範 新北籲中央同一標準

2019-10-09 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／新北報導



新北市消保官溫婉如近期稽查精油，發現屬於一般商品合格率較高，但部分業者用途標示「擴香」，但用法卻提到可按摩等接觸皮膚方式，變相規避較嚴格規定；至於屬於化妝品部分均不合格，已要求回收改正，或移請他縣市處理。

溫婉如說，法令對化妝品的規範，比一般商品較嚴格，但類似純精油商品，有些屬於一般商品符合規定，有些卻是屬於化妝品且不符合規範，主管機關應考量對同類型商品以同一標準看待，以免消費者及業者無所適從。

新北法制局消保官室針對市售13個知名品牌20款純精油的標示進行稽查，屬於一般商品的14款純精油，有3款不符規定，屬於化妝品的7款純精油，因為標示批號、標示使用方法非屬化妝品效能及範圍等因素，均不合格。

消保官指出，化妝品衛生安全管理法第3條，有針對化妝品做定義，有接觸人體應該遵守化妝品衛生管理條例，若商品用途標示為未接觸人體，屬於一般商品，但同種類的純精油，因標示不同，適用法規也不同，造成消費者疑惑。

溫婉如說，部分銷售員販售一般商品的純精油時，商品用途標示雖是擴香用途，但卻對消費者表示，可以按摩使用，或調製成洗髮精、化妝水、面霜等，使用時也會直接與人體接觸，因劑量問題可能引起過敏、灼傷等反應。