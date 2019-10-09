親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

高醫男大生潑化骨水殺人 原因竟練火舞遭趕

厄瓜多緊急狀態！反撙節抗爭攻入國會，總統急令「遷都」

同種商品不同法規範 新北籲中央同一標準

2019-10-09 11:48聯合報 記者王敏旭／新北報導

新北市消保官溫婉如近期稽查精油，發現屬於一般商品合格率較高，但部分業者用途標示「擴香」，但用法卻提到可按摩等接觸皮膚方式，變相規避較嚴格規定；至於屬於化妝品部分均不合格，已要求回收改正，或移請他縣市處理。

溫婉如說，法令對化妝品的規範，比一般商品較嚴格，但類似純精油商品，有些屬於一般商品符合規定，有些卻是屬於化妝品且不符合規範，主管機關應考量對同類型商品以同一標準看待，以免消費者及業者無所適從。

新北法制局消保官室針對市售13個知名品牌20款純精油的標示進行稽查，屬於一般商品的14款純精油，有3款不符規定，屬於化妝品的7款純精油，因為標示批號、標示使用方法非屬化妝品效能及範圍等因素，均不合格。

消保官指出，化妝品衛生安全管理法第3條，有針對化妝品做定義，有接觸人體應該遵守化妝品衛生管理條例，若商品用途標示為未接觸人體，屬於一般商品，但同種類的純精油，因標示不同，適用法規也不同，造成消費者疑惑。

溫婉如說，部分銷售員販售一般商品的純精油時，商品用途標示雖是擴香用途，但卻對消費者表示，可以按摩使用，或調製成洗髮精、化妝水、面霜等，使用時也會直接與人體接觸，因劑量問題可能引起過敏、灼傷等反應。

消保官說，相關稽查結果已公布在新北市府官網內，但也呼籲主管機關應把同類商品用同一標準看待，若消費者有相關疑問，可撥打1950全國消費者服務專線，向新北市消費者服務中心諮詢。

新北法制局消保官室針對市售13個知名品牌20款純精油的標示進行稽查。圖／新北法制...
新北法制局消保官室針對市售13個知名品牌20款純精油的標示進行稽查。圖／新北法制局提供
分享

化妝品消保官

相關新聞

慶祝中國國慶白狼爆和北市府喬好的 柯文哲：他和市警局的誰？

2019-10-09 12:07

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

北捷電子支付e-Shop 13種票卡任選 通12種語言

2019-10-08 23:38

販賣機進校園有什麼好反對？丁守中批民進黨理盲

2019-10-09 13:06

士林官邸辦「石斛蘭展」 多達30個品種任你看

2019-10-09 12:44

國立交響樂團在地40年 團長：霧峰該是台灣維也納

2019-10-09 12:35

打造螢火蟲書屋、辦藝文活動 新北2青農獲農村領航獎

2019-10-09 12:31

遠東全家福台北展售會多款服飾、寢具、襯衫優惠價

2019-10-09 12:30

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

水患危機變轉機 新北大都會公園晉升國際知名廣場

2019-10-09 12:13

國慶日休假 台北市立醫院門診暫停服務

2019-10-09 12:01

不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

北市檢測車揪「路不平」 議員：「補了又破」才是問題

2019-10-09 00:33

北捷調整優惠 議員：補1280月票短收？

2019-10-09 00:21

國慶日北市交管 捷運台大醫院站2出口關閉

2019-10-08 23:52

姊拚上公職、妹辭打工 同心合力顧失智爸

2019-10-08 23:36

新北環境稽查重案組揭牌 首鍘五股垃圾山

2019-10-08 23:20

學校團膳食安 侯友宜突檢 抓包工廠缺失

2019-10-08 23:10

捷運土城站周邊 公辦都更打造行政園區

2019-10-08 23:08

瑞芳長者快閃舞蹈 火車站籲防止暴力

2019-10-08 22:40

貢寮區拿下里里五星級 美豐里共餐慶祝

2019-10-08 22:39

同「肝」共苦 老婆捐肝臟救丈夫

2019-10-08 22:38

汐止啟德橋護欄損壞 學童安全有疑慮

2019-10-08 22:38

汐止吉林街交通問題大 盼能單行分流解決

2019-10-08 22:37

推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20

台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37

北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35

新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52

擎天崗草原中央步道開放530米步道「人牛分離」

2019-10-08 11:09

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

迎向下個十年 大隱於市的「胡思書店」

2019-10-08 09:42

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38
看更多

熱門文章

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

選前拋大林蒲遷村 居民：政治操作太明顯

2019-10-09 10:38

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

汐止接基隆七堵自行車道通樂 立委、議員試騎喊：好涼

2019-10-09 12:20

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

崁仔頂魚市保麗龍箱亂象基市府硬起來 丟1箱罰1200元

2019-10-09 09:50

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

行政院已核定 大林蒲人看遷村：「不能讓我們從元配變小三」

2019-10-09 11:32

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

基隆海科館推海陸雙營 國慶連假追鯊、捧爬蟲

2019-10-09 07:12

國慶焰火明晚屏東登場 高屏溪兩岸同時「尬場」

2019-10-09 10:32

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top