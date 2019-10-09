不吃不行！台南百貨賣場新進美食名店懶人包

2019-10-09 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南報導



知名美食連鎖餐飲最近紛紛搶進台南，幫大家整理懶人包，讓你美食不錯過。

來自日本的平價壽司「壽司郎」，在台南安平店開幕造成轟動後，南紡購物中心裡的櫃點也已開幕，由於消費人潮眾多，目前預約據悉已排到數月之後，提醒想品嚐的民眾可以依店內的規定，以APP預約，同時現場也有開放排隊號，不怕等的話可以試試。

受到網路購物的影響，百貨賣場業績壓力相對大，很多賣場都靠著美食名店提高業績，也搶人氣，希望藉此帶動賣場商機，紛紛引進高人氣的店家，除了壽司郎之外，來自大陸、知名的「海底撈」火鍋，也將進駐台南，選在FOCUS百貨6樓，但是台南民眾想要吃到還沒有這麼快，目前正在進行改裝中，由於海底撈強調服務，希望一切到位後再開幕，雖然想要搶在農曆過年前營業，但業者表示可能來不及，會在過年後。

而據悉，海底撈計畫在台南展店兩家，目前各家賣場都卯足了勁，希望能搶到第二家。

因應名店進駐，台南各家賣場嚴陣以待，遠東百貨成功店（後火車站）在本月24日也將引進知名的快閃櫃，來自日本的美味生蛋糕「春上」，搭配周年慶連續兩周，目前已有消費者聞風而來開始預購，屆時相信也會造成排隊人潮。

新光三越西門店近年也加強餐飲方面的進櫃，像是之前的名人坊、祥富水產等，業績都嚇嚇叫，而最近引進的舒芙蕾連鎖名店WOOSA，也是馬上搶占市場，排隊不斷，除了美味的甜點外，走日式風格的餐點也受到歡迎。

而本月初剛正式營運來自北部的「銷魂麵」，即使非假日，排隊人龍都沒斷過，如果消費者想趁連假前往，一定要趕早，其招牌的麻辣麵以湯、麵、血三項分開上菜，特別的湯底值得一嚐；西門店本月底還將引進在成大商圈學生圈裡造成轟動的「銅鑼」，由港人經營的港式餐點，此外，接著進櫃的還有鐵火牛排、北村豆腐家等。