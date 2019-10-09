親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

懷孕8週禁墮胎？ 被當生育容器 女性自主權開倒車

駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41聯合報 記者郭頤／台北報導

明天國慶連假開始，為因應總統府周邊慶祝活動，台北市警察局今天開始進行相關交通管制，針對「國慶大會」和「國慶酒會」分時段進行人、車管制；另有汽機車停車格「禁止停車」和捷運台大醫院站出口管制，民眾可參考相關交管措施，避免影響既定行程。

詳細交管資訊如下：

「國慶大會」交通管制分為2階段，第1階段「管制時間」為9日22時至10日13時（視狀況提前或延後）；「管制原則」進行人、車管制。

「管制區域」含桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等所圍區域。

第2階段「管制時間」為10日0時至13時；「管制原則」管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。

「管制區域」含中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；武昌街、忠孝西路、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等所圍區域。

警方建議替代道路，「東西向車流」可改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；「南北向車流」可改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

「國慶酒會」的「管制時間」為10日15時30分至20時（視狀況提前或延後）；「管制原則」管車不管人（車輛憑證入場）。

「管制區域」含重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

汽機車停車格「禁止停車」方面，愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至公園路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、中山南路（常德街至凱達格蘭大道間）和重慶南路（衡陽路至愛國西路間）等路段，9日20時至10日20時「禁止停車」。

另配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近總統府南廣場周邊）、寶慶路(博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊)及懷寧街（寶慶路［不含］至貴陽街［含］路段）9日0時至10日20時「禁止停車」。

捷運方面，9日22時至10日20時關閉捷運台大醫院站1號及4號出口的往228和平公園方向鐵門，往公園路方向及其他出入口則正常開放通行。

國慶大會車輛管制範圍圖。圖／台北市政府警察局提供
國慶大會車輛管制範圍圖。圖／台北市政府警察局提供
分享
國慶大會人車管制範圍圖。圖／台北市政府警察局提供
國慶大會人車管制範圍圖。圖／台北市政府警察局提供
分享
國慶大會周邊交通疏導管制示意圖。圖／台北市政府警察局提供
國慶大會周邊交通疏導管制示意圖。圖／台北市政府警察局提供
分享
國慶酒會交通管制區示意圖。圖／台北市政府警察局提供
國慶酒會交通管制區示意圖。圖／台北市政府警察局提供
分享

國慶台大醫院捷運

相關新聞

不辦國慶升旗…侯友宜：愛國方式可能不同 心意一樣就好

2019-10-09 10:28

北捷電子支付e-Shop 13種票卡任選 通12種語言

2019-10-08 23:38

超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館　

2019-10-09 09:04

北市檢測車揪「路不平」 議員：「補了又破」才是問題

2019-10-09 00:33

北捷調整優惠 議員：補1280月票短收？

2019-10-09 00:21

國慶日北市交管 捷運台大醫院站2出口關閉

2019-10-08 23:52

姊拚上公職、妹辭打工 同心合力顧失智爸

2019-10-08 23:36

新北環境稽查重案組揭牌 首鍘五股垃圾山

2019-10-08 23:20

學校團膳食安 侯友宜突檢 抓包工廠缺失

2019-10-08 23:10

捷運土城站周邊 公辦都更打造行政園區

2019-10-08 23:08

瑞芳長者快閃舞蹈 火車站籲防止暴力

2019-10-08 22:40

貢寮區拿下里里五星級 美豐里共餐慶祝

2019-10-08 22:39

同「肝」共苦 老婆捐肝臟救丈夫

2019-10-08 22:38

汐止啟德橋護欄損壞 學童安全有疑慮

2019-10-08 22:38

汐止吉林街交通問題大 盼能單行分流解決

2019-10-08 22:37

推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20

台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37

北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35

新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52

擎天崗草原中央步道開放530米步道「人牛分離」

2019-10-08 11:09

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

迎向下個十年 大隱於市的「胡思書店」

2019-10-08 09:42

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

觀光客福音！ 北捷推電支e-Shop 12種語言都可通

2019-10-08 19:22

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

捷運土城站周邊都更 新北城鄉局辦說明會

2019-10-08 14:43

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 14:18

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51
看更多

熱門文章

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

墾管處推官方認證導潛制度 業者：會衝擊墾丁潛水產業

2019-10-08 15:28

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

桃竹苗縣巿府唯一！ 竹縣國慶升旗供應小國旗及貼紙

2019-10-08 13:03

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

苗縣府聯合稽查校園周邊夾娃娃機 發現疑情趣用品

2019-10-08 20:51

獨／大發1號貨輪同意代運油 台東離島油荒最慢10日解除

2019-10-08 20:10

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

台南就博會 4成竟是違規廠商

2019-10-08 23:47

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

基隆西勢溪出現大量不明泡沫 河面變白色世界

2019-10-08 17:45

全國唯一橄欖產銷班在新竹寶山 12日邀民眾採橄欖DIY蜜餞

2019-10-08 15:31

國慶連假去南投日月潭遊玩 這個時段比較不塞車

2019-10-08 19:20

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

綠質疑市府發函商家掛國旗 韓國瑜：不用往負面聯想

2019-10-08 16:33

國慶連假走馬瀨農場優惠一籮筐 10月出生免費入園

2019-10-09 09:09

桃園竹圍漁港港嘴奪命漁民不滿 批清淤「人命不如鳥命」

2019-10-08 18:42

趁國慶連假快去 八里沙雕展只剩最後1個月

2019-10-08 18:02

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

盧秀燕喊話「中央沒特權」 中火難逃重罰？

2019-10-08 16:28

影／聯大路改善相關單位會勘 警方將加強取締超速

2019-10-08 16:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top