駕駛人注意！ 國慶日總統府周邊交管懶人包

2019-10-09 10:41 聯合報 記者郭頤／台北報導



明天國慶連假開始，為因應總統府周邊慶祝活動，台北市警察局今天開始進行相關交通管制，針對「國慶大會」和「國慶酒會」分時段進行人、車管制；另有汽機車停車格「禁止停車」和捷運台大醫院站出口管制，民眾可參考相關交管措施，避免影響既定行程。

詳細交管資訊如下：

「國慶大會」交通管制分為2階段，第1階段「管制時間」為9日22時至10日13時（視狀況提前或延後）；「管制原則」進行人、車管制。

「管制區域」含桃源街（不含）、博愛路（含）以東；衡陽路、襄陽路、常德街（均不含）、凱達格蘭大道（含）以南；公園路（含）、中山南路（不含）以西；貴陽街、愛國西路、重慶南路2段7巷、湖口街、凱達格蘭大道（均含）以北等所圍區域。

第2階段「管制時間」為10日0時至13時；「管制原則」管車、不管人（第1階段管制區域維持人、車管制）。

「管制區域」含中華路(不含)、博愛路（含）以東；林森南路、杭州南路(均不含)、羅斯福路(含)以西；武昌街、忠孝西路、襄陽路、徐州路、信義路(均不含)、常德街(含)以南；廣州街、南海路、愛國東路（均不含）以北等所圍區域。

警方建議替代道路，「東西向車流」可改道行駛忠孝東、西路、市民大道或和平東、西路等；「南北向車流」可改道行駛中華路、西寧南路、環河南、北路、杭州南路、金山南路或新生南路等。

「國慶酒會」的「管制時間」為10日15時30分至20時（視狀況提前或延後）；「管制原則」管車不管人（車輛憑證入場）。

「管制區域」含重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

汽機車停車格「禁止停車」方面，愛國西路（公園路至博愛路間）、貴陽街（桃源街至公園路間）、長沙街（博愛路至桃源街間）、中山南路（常德街至凱達格蘭大道間）和重慶南路（衡陽路至愛國西路間）等路段，9日20時至10日20時「禁止停車」。

另配合國慶籌備委員會活動作業，貴陽街（重慶南路至懷寧街段，靠近總統府南廣場周邊）、寶慶路(博愛路至重慶南路段，靠近總統府周邊)及懷寧街（寶慶路［不含］至貴陽街［含］路段）9日0時至10日20時「禁止停車」。