超狂考古夜派對 新北十三行博物館首度夜間免費入館

2019-10-09 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳志雲 ／新北報導



連假到哪去？走一趟八里十三行博物館，民歌、美食、美景讓你一次滿足。

新北市文化局所屬十三行博物館將於10月11日辦理全國首創史前夜派對「秋秋臉Night Party」!不僅免費夜間開放十三行博物館及新北考古公園，更邀請到知名藝人殷正洋、施孝榮、于台煙、董運昌等超強陣容首度於考古公園獻唱，現場還有現烤豬等美食市集，全新的夜間博物館活動等你體驗。

新北市文化局為響應國際考古日，從10月11日至20日辦理「國際考古月系列活動」，包含「夜宿十三行」、「文化達人」、「史前獵人」與「地景踏查」等主題活動，皆已報名額滿。

其中自由參加的「秋秋臉Night Party」將於本周五10月11日隆重登場，民歌演唱會陣容十分堅強，特別邀請三金歌王殷正洋、民歌代表人物施孝榮、金嗓天后于台煙以及實力派唱將伍浩哲等知名歌手輪番獻唱；也邀請到多次榮獲金曲獎最佳演奏音樂專輯獎得主董運昌以及新生代吉他演奏家潘世程，合奏一連串耳熟能詳的歌曲，今年唯一一場，請把握機會。

文化局長蔡佳芬表示，博物館除了代表在地文化，也扮演和社區鄰里連結的平臺，新北市所屬各個博物館深耕在地，十三行博物館就如同大家的交誼廳，而新北考古公園是屬於大家的都市文史花園，歡迎有空就到博物館走走，看展覽、聽音樂。

十三行博物館館長陳春蘭表示，「秋秋臉Night Party」民歌演唱會於本週五10月11日晚間6點到8點，在十三行博物館「新北考古公園」舉辦，活動全程免費。