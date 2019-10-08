國慶日北市交管 捷運台大醫院站2出口關閉

2019-10-08 23:52 聯合報 都會社會中心記者／連線報導



原定展覽至10月13日的2019八里沙雕藝術裝置展，將延長至11月12日。 圖／新北市高管處提供 分享 facebook

八里沙雕展 展期延長

國慶4天連續假期即將展開，台北市府在國慶日上午6時30分在市民廣場開始發放嗡嗡包兌換券，8點兌換，國慶花車遊行上午11時30從總統府出發，一路到中正紀念堂，新北林口社區運動公園國慶日當天上午7時舉辦「國慶升旗典禮暨親子健行」活動，現場贈送小國旗，八里沙雕裝置展展期原本到本月13日，但受民眾喜愛，將延長至11月12日。

台北市政府國慶發送的嗡嗡包，今年邁入第五代，10月10日國慶日當天將在市府路市民廣場限量發送3000個，早上6時30分開始發放兌換券，7時30分舉行升旗典禮，8時開始憑券兌換。「108年國慶花車遊行」上午11時30從總統府出發一路至中正紀念堂，遊行後花車停放中正紀念堂，續展到10月20日晚間。

「國慶大會」方面，管制分2階段，第1階段從9日22時至10日13時，管制人和車輛，管制區域包含博愛路、凱達格蘭大道、貴陽街、愛國西路等路段；第2階段則從10日0時至13時管制車輛，管制區域含博愛路、羅斯福路、常德街等。

「國慶酒會」方面，10日17時至19時管制車輛，管制區域重慶南路（不含）以東；寶慶路、襄陽路（不含）、常德街（含）以南；中山南路（不含）以西，愛國西路（不含）以北區域（常德街開放公車通行）。

停管處公告，愛國西路、貴陽街、長沙街、公園路、桃源街和杭州南路等汽機車停車格，9日20時至10日20時「禁止停車」。

捷運方面，9日22時至10日20時關閉捷運台大醫院站1號及4號出口的往228和平公園方向鐵門，往公園路方向及其他出入口正常通行。