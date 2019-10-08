新北環境稽查重案組揭牌 首鍘五股垃圾山

2019-10-08 23:20 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



新北市長侯友宜（右五）等人為環境稽查重案組揭牌。 記者施鴻基／攝影 分享 facebook

新北市府昨聯合台北、新北、士林、基隆地檢署及新北市調站成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜說，環境常會影響治安，重案組將優先對五股垃圾山開鍘，行政、刑事並肩作戰，破壞環境絕不手軟，一律聯合打擊，沒有讓步餘地。

重案組將優先對五股垃圾山開鍘。 圖／新北城鄉局提供 分享 facebook

4地檢察長都來

侯友宜昨邀請新北、台北、士林、基隆4地檢署的檢察長朱兆民、邢泰釗、朱家崎、柯麗鈴及新北市調處長蔡文郎，為重案組揭牌，重案組由副市長謝政達任召集人，副召集人環保局長劉和然、警察局長陳檡文，未來逐步納入水土保持、土石方管理、水利等專業人員， 成為常態編組。

新北環保局統計，去年全市共受理5萬5295件環保案件，今年前9個月也有4萬件，環境汙染案件非常多。

侯友宜說，「環境稽查重案組」是新北市打擊環境汙染犯罪重要里程碑，舉凡汙染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等案件，都將透過重案組逐一破解。

他說，公安、治安、消安、食安、環安是未來新北市施政重點，市府正大力整頓五股垃圾山，將是重案組第一案，其中造成汙染的業者由重案組列為首要整頓目標，因為環境好治安就會好，維護環境可預防犯罪，如土方、水保都可能涉及黑道利益，過去警方打擊犯罪常功虧一簣，所以要整合資源、加強力道。

邢泰釗說，雙北息息相關，新北環境不好，台北也不會好；柯麗鈴表示，檢調過去只有國土或保育小組，但常因缺乏案件源績效不佳，如今行政和司法合作，後續偵辦會比較容易；朱兆民也表示各單位未來聯手重案打擊，要為市民留下淨土；蔡文郎則以新店溪整治為例，表示新北守護環境有成效，將繼續捍衛環境。