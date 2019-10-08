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「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

觀光客福音！ 北捷推電支e-Shop 12種語言都可通

2019-10-08 19:22聯合報 記者郭頤／台北報導

現在電子支付平台越來越方便，台北捷運公司在台北車站、西門站推出「台北捷運票卡e-Shop」，旅客可直接用電支選購13種票卡，省去外籍旅客兌換貨幣的麻煩，其中提供11種支付方式及12種語言，即日起試辦4個月，以蒐集各界意見。

「台北捷運票卡e-Shop」分別在台北車站設置1台，西門站2台，旅客共有13種票卡可以選購，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡的空卡及1日票、24小時票、48小時票、72小時票，或是北北基好玩卡1日票、2日票、3日票、5日票和1日貓纜版的各種捷運旅遊票，民眾可依自身需求規劃選購。

北捷說明，除使用現金及悠遊卡交易外，民眾可用感應式信用卡支付（VISA、MASTERCARD）或行動支付，如綁定信用卡的ApplePay、GooglePay、SamsungPay等，也可以掃描QR Code付款，如LINEPay、街口支付、微信支付、支付寶，共有11種多元支付方式，省去旅客身上現金不足的困擾。

北捷指出，「台北捷運票卡e-Shop」提供多國語言，包括中（繁、簡）、英、日、韓、德、法、西班牙、馬來西亞、泰國、越南、印尼等12種，各國旅客都可以自行輕鬆購票。

台北捷運公司在台北車站、西門站推出「台北捷運票卡e-Shop」，旅客可直接用電支...
台北捷運公司在台北車站、西門站推出「台北捷運票卡e-Shop」，旅客可直接用電支選購13種票卡，省去外籍旅客兌換貨幣的麻煩，其中提供11種支付方式及12種語言。圖／北捷提供
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