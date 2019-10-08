親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20聯合報 記者翁浩然／台北報導

台北自來水事業處今天於議會財建委員會說明未來智慧水表推動計畫，北水處預計要在2033年底前分12年、花48億元把北市及新北市新店、中永和及三重區168萬戶傳統水表陸續全面汰換為可自動定時回傳用量資訊的智慧水表，未來將看不到水表抄表員拜訪家戶的情景，若有異常漏水也能及早發現。

北水處從2015年於公宅、公司企業用水大戶等地點試辦智慧水表，目前已完成1809處大戶、4處公宅汰換或裝設作業；預計明後兩年將擴大辦理，優先找水表齡8年以上、有管委會便於溝通、20戶以上的集合式住宅共3萬戶，將傳統水表為智慧水表；2022年進一步執行12年168萬戶全面汰換智慧水表計畫。

北水處長陳錦祥表示，水表使用年限約8年，每年水處都會汰換20萬戶屆齡水表；接下來會利用每年例行汰換逐步改用智慧水表；智慧水表成本為傳統水表的2.3倍，每個智慧水表含8年網路傳輸費用，成本約3000元，傳統水表含安裝等費用則約1300元，若未來都變成智慧水表後，水處每年汰換20萬戶智慧水表將要比過去要多支出約2.6億元。

針對是否會因此漲水費，陳錦祥說，水處每年盈餘約10億元，未來確實會因智慧水表增加支出成本，盈餘會減少為7、8億元，但除非再有其他大幅減少盈餘的情況發生，否則不會漲水價，「全面汰換智慧水表的前、後12年，都不可能因此漲水價」。

台北自來水事業處今天於議會財建委員會說明未來智慧水表推動計畫。記者翁浩然／攝影
台北自來水事業處今天於議會財建委員會說明未來智慧水表推動計畫。記者翁浩然／攝影
分享
北水處從2015年於公宅、公司企業用水大戶等地點試辦智慧水表，預計明後年擴大辦理...
北水處從2015年於公宅、公司企業用水大戶等地點試辦智慧水表，預計明後年擴大辦理3萬戶汰換，2022年進一步執行12年168萬戶全面汰換智慧水表計畫。圖／北水處提供
分享

水價漏水

相關新聞

觀光客福音！ 北捷推電支e-Shop 12種語言都可通

2019-10-08 19:22

台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37

北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

捷運土城站周邊都更 新北城鄉局辦說明會

2019-10-08 14:43

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 14:18

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

擎天崗草原中央步道開放530米步道「人牛分離」

2019-10-08 11:09

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

迎向下個十年 大隱於市的「胡思書店」

2019-10-08 09:42

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

北市長者自殺通報 連5年增加

2019-10-08 00:17

北市機車自主開單智慧支付 14~31日停車每張1元

2019-10-07 23:46

守護失智長者 朱立倫推防走失貼紙

2019-10-07 23:37

智販機進校園 柯被批賺錢當教育

2019-10-07 23:30

i-Trash遭批不便民 明年內湖試辦

2019-10-07 23:26

北市環保旅店不彰 將建議環署增誘因

2019-10-07 23:24

新北438里 環境獲五星級認證

2019-10-07 23:10

淡水鄧公里惡臭垃圾山 改造開心農場

2019-10-07 23:06

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

雙十花車遊行 熊讚化身捷運列車長

2019-10-07 18:54

新北抽查市售洗澡椅 安全無虞但標示不清

2019-10-07 18:48

淡水重陽餐會好浪漫 金婚夫妻婚紗走紅毯

2019-10-07 18:48

金山重陽節表敬意 區長親贈人瑞敬老狀

2019-10-07 18:46

里環境認證成績亮眼 新店31個里五星級

2019-10-07 18:45

三重玄聖殿送愛到三芝 義診義剪不落人後

2019-10-07 18:44

南方澳吊橋斷 丁守中：劍潭站懸吊式屋頂也欠維護

2019-10-07 17:16

北市浩然敬老院兩建物氯離子超標 社會局推改建

2019-10-07 16:48

台北市遊行是否禁蒙面 市警局改口：依個案認定

2019-10-07 15:25
看更多

熱門文章

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

確定了！台灣史前博物館南科館 本月19日開幕

2019-10-07 20:56

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29

台鐵普悠瑪 年底直達枋寮

2019-10-07 23:27

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

鄭文燦：桃園航空城 明年實質開發

2019-10-07 23:32

高市府盼校園2年就能裝雙機 綠議員批空頭支票

2019-10-07 22:12

晚上出席三鳳宮餐會 韓國瑜獻唱舊皮箱的流浪兒

2019-10-07 20:28

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

桃竹苗縣巿府唯一！ 竹縣國慶升旗供應小國旗及貼紙

2019-10-08 13:03

台中市立游泳池 年虧1300萬

2019-10-07 23:27

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

國慶連假好康 虎頭埤攜手新化林場互惠半價

2019-10-08 11:22

基隆球子山燈塔勿擅闖 明年底開放

2019-10-07 23:21

老鴛鴦愛情指數破表 結婚60年首拍婚紗超有趣

2019-10-07 22:39

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top