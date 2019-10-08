推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



台北自來水事業處今天於議會財建委員會說明未來智慧水表推動計畫，北水處預計要在2033年底前分12年、花48億元把北市及新北市新店、中永和及三重區168萬戶傳統水表陸續全面汰換為可自動定時回傳用量資訊的智慧水表，未來將看不到水表抄表員拜訪家戶的情景，若有異常漏水也能及早發現。

北水處從2015年於公宅、公司企業用水大戶等地點試辦智慧水表，目前已完成1809處大戶、4處公宅汰換或裝設作業；預計明後兩年將擴大辦理，優先找水表齡8年以上、有管委會便於溝通、20戶以上的集合式住宅共3萬戶，將傳統水表為智慧水表；2022年進一步執行12年168萬戶全面汰換智慧水表計畫。

北水處長陳錦祥表示，水表使用年限約8年，每年水處都會汰換20萬戶屆齡水表；接下來會利用每年例行汰換逐步改用智慧水表；智慧水表成本為傳統水表的2.3倍，每個智慧水表含8年網路傳輸費用，成本約3000元，傳統水表含安裝等費用則約1300元，若未來都變成智慧水表後，水處每年汰換20萬戶智慧水表將要比過去要多支出約2.6億元。