新北新巴士免費好康不再 擬轉型改收費

2019-10-08 20:04 中央社 新北8日電



新北市政府接手前台北縣各鄉鎮市免費搭乘的社區公車成立「新巴士」，但在經費增加及新北市審計處要求檢討下，決定明年進行轉型為市區公車，改採收費營運或裁撤路線。

前台北縣未升格新北市前，各鄉鎮市多自行開辦的社區巴士，提供民眾免費搭乘的社區接駁服務，升格後則接手並整合為新北市新巴士New Taipei City Bus，以「全新服務、跨區服務」做為全面推展的願景。

由於新巴士路線多達271線，每年經費多達新台幣3億餘元，不僅是財政上的不小負擔，審計處也要求市府應進行檢討，因此，交通局擬明年進行轉型，但卻引發偏鄉居民憂慮。

市議員鄭宇恩在議會質詢表示，免費搭乘的新巴士將走入歷史，淡水竹圍就有2線新巴士要改付費。已引起當地居民焦慮。未來可能影響偏鄉的交通問題，尤其是影響淡水、八里、三芝等較偏遠地區的交通需求，也損及許多學生通勤及長者就醫權益。

交通局長鍾鳴時答詢表示，新巴士面臨轉型期，但對弱勢、偏鄉、老人等自我運輸能力不足者的照顧不會因為轉型受影響。目前規劃採3階段推行，明年第1階段先選擇與市區公車路線重疊達50%以上的路線檢討，預估約達40條路線將進行轉型或裁撤路線。

鍾鳴時表示，新巴士轉型後將納入市區公車系統，以讓新巴士發揮最大效能，現行新巴士路線將協調現有各公車業者接手；偏鄉新巴士將重新檢討車型，可能由中型巴士改為小型車輛營運並讓路線行駛上更具彈性，以符合偏遠地區民眾的需求，期望新巴士經費第一階段就能減少每年支出8000萬元以上。