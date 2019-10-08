親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「攬炒」中的香港：禁蒙面法為緊急法試水溫？

山上花園水道博物館開園 黃偉哲盼做好應變準備

2019-10-08 20:04中央社 台南8日電

台南市政府整修國定古蹟原台南水道規劃的山上花園水道博物館10日將開園，預料會吸引大批遊客。台南市長黃偉哲今天在市政會議中，特別要求做好交通、停車及安全等應變準備。

山上花園水道博物館位於台南市山上區，前身為原台南水道，是日治時代大正11年（1922年）興建完成，佔地約56公頃。

台南市文化局指出，市府先斥資逾新台幣3000萬元進行「淨水池區」景觀修復工程。後續更投入約3.9億元經費進行修復、展示及景觀改善，使園區更富深度文化觀光潛力；同時結合緊鄰的山上苗圃，將全區規劃為「山上花園水道博物館」。

台南市文化局指出，10日起開始安排開幕系列活動；11日開幕典禮中，安排國內知名表演團體「優人神鼓」，帶來震懾人心的鼓樂演出；12日、13日由「身聲劇場」帶來互動式表演，盼帶給各界充滿藝術的戶外博物館體驗。

黃偉哲在市政會議中要求各局處，將園區開幕當作全台南的盛事，做好各種應變準備；例如停車空間的調撥與調整、台南市公車與園區接駁車之間的班次配合、以及如何建議民眾乘坐大眾運輸工具等事宜。

黃偉哲表示，在歷屆台南市長及文化局的接續努力下，讓媲美總統府工藝規格的山上花園水道博物館順利開幕，歡迎各界一睹水道華麗變身，享受兼具歷史文化與觀光休憩的新景點。

博物館文化局黃偉哲

相關新聞

推換智慧水表年盈餘將少2、3億 北水處：不漲水費

2019-10-08 19:20

台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37

北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47

新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44

北市消防救護車趕現場出車禍 約三成肇責歸駕駛

2019-10-08 15:28

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

捷運土城站周邊都更 新北城鄉局辦說明會

2019-10-08 14:43

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 14:18

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

擎天崗草原中央步道開放530米步道「人牛分離」

2019-10-08 11:09

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

迎向下個十年 大隱於市的「胡思書店」

2019-10-08 09:42

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

北市長者自殺通報 連5年增加

2019-10-08 00:17

北市機車自主開單智慧支付 14~31日停車每張1元

2019-10-07 23:46

守護失智長者 朱立倫推防走失貼紙

2019-10-07 23:37

智販機進校園 柯被批賺錢當教育

2019-10-07 23:30

i-Trash遭批不便民 明年內湖試辦

2019-10-07 23:26

北市環保旅店不彰 將建議環署增誘因

2019-10-07 23:24

新北438里 環境獲五星級認證

2019-10-07 23:10

淡水鄧公里惡臭垃圾山 改造開心農場

2019-10-07 23:06

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

雙十花車遊行 熊讚化身捷運列車長

2019-10-07 18:54

新北抽查市售洗澡椅 安全無虞但標示不清

2019-10-07 18:48

淡水重陽餐會好浪漫 金婚夫妻婚紗走紅毯

2019-10-07 18:48

金山重陽節表敬意 區長親贈人瑞敬老狀

2019-10-07 18:46

里環境認證成績亮眼 新店31個里五星級

2019-10-07 18:45

三重玄聖殿送愛到三芝 義診義剪不落人後

2019-10-07 18:44

南方澳吊橋斷 丁守中：劍潭站懸吊式屋頂也欠維護

2019-10-07 17:16

北市浩然敬老院兩建物氯離子超標 社會局推改建

2019-10-07 16:48

台北市遊行是否禁蒙面 市警局改口：依個案認定

2019-10-07 15:25
看更多

熱門文章

竹科最夯紅豆餅婉拒國宴 老闆顧品質：低薪請不到人

2019-10-08 10:43

確定了！台灣史前博物館南科館 本月19日開幕

2019-10-07 20:56

「花生湯用罐頭」 廟口紅茶被誤會負評湧現 老闆娘急喊冤

2019-10-08 11:43

鄭文燦拍GQ時尚照穿黑大衣、戴黑框眼鏡 網友驚呼：好潮

2019-10-08 12:57

永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38

台南環保局稽查告發5張 柳科某工廠面臨2千萬元罰鍰

2019-10-08 14:33

台南百年古蹟美食餐廳 水道博物館「水道咖啡」開幕

2019-10-08 08:29

台鐵普悠瑪 年底直達枋寮

2019-10-07 23:27

輕軌進淡水老街模擬 年底前完成

2019-10-07 23:01

注意！ 高雄鼎金民族匝道10月18日起封閉「請改道」

2019-10-07 21:37

影／崁仔頂魚巿後保麗龍成山丟路邊 民眾嫌：又臭又噁

2019-10-08 13:16

國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48

通勤福音！基北第3條快捷公車1579將在14日通車

2019-10-08 15:05

可能唯一一次！南迴通車路跑報名踴躍 地方盼擴大

2019-10-08 12:44

單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02

必看！到屏東國慶焰火不想塞 交通懶人卡報你知

2019-10-08 17:40

鄭文燦：桃園航空城 明年實質開發

2019-10-07 23:32

高市府盼校園2年就能裝雙機 綠議員批空頭支票

2019-10-07 22:12

晚上出席三鳳宮餐會 韓國瑜獻唱舊皮箱的流浪兒

2019-10-07 20:28

【重磅快評】沈榮津會踢球 盧秀燕怎能不兇？

2019-10-08 18:10

中華民國生日快樂！台中白天掛國旗夜有豪宅燈光秀

2019-10-08 09:32

桃竹苗縣巿府唯一！ 竹縣國慶升旗供應小國旗及貼紙

2019-10-08 13:03

台中市立游泳池 年虧1300萬

2019-10-07 23:27

擁有風場優勢 雲林縣催生國際級風箏衝浪體驗基地

2019-10-08 13:18

日商斥資60億投資高雄 韓國瑜：市府一定盡全力協助

2019-10-08 16:19

蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57

網路票選台東十大美食 東河包子等古早味最受青睞

2019-10-08 15:07

農會總幹事豁出去了 扮動漫少女、小丸子行銷彰化優鮮

2019-10-08 14:09

高雄鳳山一棟社區地下室發生燃爆 建商泰嘉與住戶達成協議

2019-10-08 17:03

綠營3首長比減重成效如何？ 潘孟安：我還是太胖了

2019-10-08 13:22

濱海橋封閉檢測通行受阻 高美濕地國慶連假交通大考驗

2019-10-08 12:46

新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山

2019-10-08 11:51

你減鹽低鈉飲食了沒？ 苗市推減鹽便當還教秘笈

2019-10-08 17:35

國慶連假好康 虎頭埤攜手新化林場互惠半價

2019-10-08 11:22

基隆球子山燈塔勿擅闖 明年底開放

2019-10-07 23:21

老鴛鴦愛情指數破表 結婚60年首拍婚紗超有趣

2019-10-07 22:39

鹿港6歲學童腸病毒 彰化重症再添一例

2019-10-08 18:41

台東10大必吃美食！高人氣小吃東河包子拿下冠軍

2019-10-08 14:06

妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12

亞泥生態園區竹節蟲參展 巨城邀兩百名學童體驗

2019-10-08 13:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top