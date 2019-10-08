台北新貿獎金獎企業出爐 柯文哲不談愛徒異見

2019-10-08 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



北市府首創跨境電商「新貿獎」，今天由台北市長柯文哲頒獎給10家金獎跨境電商企業。記者翁浩然／攝影 分享 facebook

北市府與台北市進出口商業同業公會合作，今年首創跨境電商「新貿獎」選拔，今天結果出爐，由台北市長柯文哲頒獎給10家金獎跨境電商企業；柯文哲致詞也表示，北市府今年會推出商機整合方案，以「台北為店，台灣為倉」，協助企業把台灣貨物賣向全球。

另外，有媒體也趁柯文哲進場時追問柯，智慧販賣機進入校園產生爭議，柯的愛徒、社會局前局長許立民今在臉書上直言，販賣機跟AI的概念有段距離，不宜誇大渲染效應一事，但柯不願多做回應。

北市府今舉辦「2019台北跨境電商年會」，邀集企業分享布局跨境電商的實務經驗，同時頒發新貿獎金獎給十大企業，包含「果翼科技公司台灣分公司（Pinkoi）」、「湛天創新科技公司」、「奇正網際公司」、「鴻華國際科技公司」、「意碩整合行銷公司」、「葳騰科技公司」、「樂利數位科技公司」、「善恩創新公司」、「視宇公司」、「睿博數位行銷公司（TransBiz）」。

柯文哲表示，台灣去年出口貿易3300多億美金，全球排名第18名，台北登記20多萬家企業中，有從事外貿的超過8萬家，因此外貿是北市商業的重點；跨境電商是未來貿易主流，也是這幾年來成長最多的交易模式。