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北市影視音機構招生差？ 小野校長大吐苦水

2019-10-08 16:35聯合報 記者魏莨伊／台北報導

台北市影視音實驗教育機構（TMS）上周進入市議教育委員會討論，但是文基會董事長兼任TMS校長、筆名小野的知名作家李遠未出席，遭到議員批評。今天市議會教委會再質詢文化局與影視音機構營運、招生問題，李遠到場備詢，席間大吐苦水。

市議員汪志冰關切李遠，上次大家批評他應該要出席會議，結果第二天從媒體上看見，校長稱自己是無給職、不批改公文，依規定他的角色是可以不用到場備詢的，所以今天看到他出現非常驚訝，還問李遠會什麼會來。

李遠表示，這個委員會其實不太需要TMS校長來報告，3年前他有出席，結果議員說，校長以後不用來，這可以查會議紀錄。但他非常不喜歡媒體透過議會攻擊他們或造謠，造成親師生的傷害，這個學校創辦第3年，有了第一批畢業生，信譽很好，但經過質詢，好像一無是處。

李遠稱，如果是針對我，無論文基會還是TMS，這兩個位置他都是志工，所以有點委屈感，他的確不需要再用這個位置拉抬他的聲望，但記者一直修理我們學校，對親師生來說很不公平也很痛苦，他們高二的學生才剛從大學生中脫穎而出獲得技術動畫大獎。他表示，他完全是一個把資源帶進來的角色，不希望被認為是酬庸的，如果一直招致批評，他也想過要辭職，之前被說學生變少，但3年前只有1所實驗教育機構，現在有14所之多，難免有影響。

在李遠大吐苦水之前，議員邱威傑先對李遠說，感謝他過去對文化界的貢獻，相信他不需要透過文基會董事長、TMS校長的職位獲取利益，但要求TMS營運的問題要改善。議員林穎孟表示，TMS師生流動率都很高，盼TMS提出相關處理機制，妥善處理。議員阮昭雄則說，盼能將TMS實驗課程經驗引導到普通學校，讓更多學童受惠。

汪志冰表示，上周議員關心TMS招生與註冊率落差大，既然要推動，當然希望學生愈多愈好，問李遠為什麼辦理這麽多年，還無法獲得家長信賴？李遠解釋，TMS以小班制圍住，且寶藏巖空間有限，不敢多收人，90人是最高上限，每年級30人，混齡授課，共6班級。

台北市影視音實驗教育機構（TMS）今天上午在市議教育委員會討論。記者魏莨伊／攝影
台北市影視音實驗教育機構（TMS）今天上午在市議教育委員會討論。記者魏莨伊／攝影
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台北市影視音實驗教育機構（TMS）校長李遠（中）出席。記者魏莨伊／攝影
台北市影視音實驗教育機構（TMS）校長李遠（中）出席。記者魏莨伊／攝影
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汪志冰小野文化局

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