妹辭工作顧失智爸獲孝行獎 姐苦讀考上社會行政

2019-10-08 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／即時報導



新北市教育局今在新北市府頒發年度「孝行獎｣、「社會教育貢獻獎｣、「藝術教育貢獻獎」、「終身學習楷模｣及「樂齡中心訪視績優學校」等獎項，共計有70組獲獎者，由新北市長侯友宜親自頒獎。其中孝行獎一名得主劉玉梅，為了專職照護極重度失智症的父親而辭去工作，她的姊姊劉中華則順勢考取社會行政公職。

劉玉梅及劉中華今年近40歲，9年前父親開始出現失智症狀，會走丟、精神錯亂，於是姐妹倆就打工一個上早班、一個上晚班，輪流看著爸爸，她們有將近2年一刻都不敢鬆懈，也睡不好。後來父親狀況較穩定，她們就持續過著輪流照顧父親的生活。

劉玉梅也曾去上照顧課、在養老院上班，因弱勢補助和自己自身相關，姐妹倆後來興起考社會行政的念頭，便自己買參考書回家半工半讀，劉中華考了5年終於考上原住民特考，劉玉梅則持續努力中，目前劉中華全職上班，劉玉梅則全職照顧父親。