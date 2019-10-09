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台灣女孩日將至 警揭自我保護6守則

2019-10-09 02:33中央社 台北8日電

台北市警察局婦幼警察隊今天表示，由於11日為「台灣女孩日」，10月校園巡迴宣講也特別加強宣導性別平等、性騷擾性侵害防治，並提醒「尋求保護」等6點自我保護守則。

婦幼警察隊今天發布新聞稿表示，為因應10月11日「台灣女孩日」，在進行10月份校園巡迴宣講時，也特別加強宣導性別平等、性騷擾及性侵害防治等重點，除分享警方受理案例以為警惕外，現場也列舉多項性騷擾言行，讓學生感同身受。

為幫助青少年思考遭性騷擾時如何反應及求助，婦幼警察隊提醒，若遇到對方行為逾矩且影響到自己的身體自主權時，應勇敢表達不舒服的感受。

同時，婦幼警察隊也揭露6項自我保護守則重點，包括「清楚表達」，當對方的言行已令人感到不舒服時，應確實說明和拒絕，切勿半推半就忍受；其次，「適當距離」，當發現對方常有性騷擾行為時，請和他保持適當距離，避免進一步接觸，以隔絕對方有意的猜想。

還有「尋求保護」，若不堪其擾或威脅人身安全時，可尋求學校通報系統或向警方報案，尋求法律協助；「尊重意願」，若對方已表示不舒服、不想有親密接觸時，請尊重其意願並停止自己的行為。

此外，「同理感受」，已所不欲勿施於人，含性別歧視、攻擊性等言語或行為，請感同身受，雖然有時行為者無心，但接受者卻有意時，一旦造成誤解恐吃上官司。

婦幼警察隊說，最後則是「行為控制」，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反意願方法性交，或在性侵害犯罪以外，對他人實施違反意願而與性或性別有關的行為，都會有觸法之虞，應學習尊重每個人的身體自主權、控制情緒及行為，避免成為加害者。

警察性騷擾性侵

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