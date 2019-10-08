新北松年大學拚男女比 目標4比6

2019-10-08 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ／即時報導



新北目前65歲以上的老年人口達56萬3648人，新北松年大學內的男女比為3比7，身兼校長的新北市長侯友宜說，未來會規畫男性長輩比較感興趣的活動，提高參加意願，盼未來可以達到男女比4比6的目標。

新北社會局指出，老年人口占全市人口14.05%，正式進入高齡社會，為了照顧銀髮長輩延緩遲緩，除了老人共餐、托老中心等，每年2到6月、9到12月都有松年大學，每季報名費350元，可看課程狀況到收到5百元。

松年大學今舉辦「松年銀新達人秀」成果展，侯友宜也與長輩在舞台上跳舞，侯說，松年大學有歌唱、舞蹈、書法、棋藝等休閒課程，歡迎長輩參加各項課程，一起動健康、活得更長壽快樂。

侯友宜說，他當副市長的時候，松年大學原本參與的男女比是1比9，現在進步到3比7，不過有些男性過去擔任管理階層職位，退休後不知道該如何參加活動，更多的女性要鼓勵自己另外一半參加課程，也比較有伴。

達人秀今由永和區民權社區發展協會的太鼓隊帶來表演，93歲的王奶奶說，曾有想過要退出放棄，覺得老是記不住，有段時間還要靠輪椅行動，不過走出去、動起來才是延緩身體退化的不二法門，持續打鼓身體也維持健康。