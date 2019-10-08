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新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44聯合報 記者張曼蘋／即時報導

新北市9月陸續發生兩波疑似食物中毒事件，新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，發現作業區食材籃置於地面及更衣室紫外線破損等缺失，當場開出限期改善通知單。新北市衛生局表示，若複查不合格者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

新北市為強化午餐營養品質與衛生安全管理，跨局處成立「午餐品質聯合稽查小組」，由教育局統籌規畫，衛生局、農業局協同執行，每月針對食材供應商、團膳工廠作業場所及學校端聯合稽查，以掌握營養午餐從原料驗收、餐點製作到運輸送餐等各環節的食品衛生安全。

昨遭突擊檢查的宏遠公司，目前供應新北市41所公私立學校的營養午餐。侯友宜抽查發現，少數菜餚在溫度控制上未達標準，立即要求業者改善，他強調，食材從產地運銷到截切廠，需嚴格把關，溫度控管也非常重要。

新北市衛生局長陳潤秋指出，新北市共有9家團膳業者供應轄內公私立學校學童營養午餐，除了每月跨局聯合突擊稽查1家外，還會針對其他8家每月至少無預警稽查1次，而教育局為確保學校午餐衛生安全，每周安排1校相關衛生管理人員及家長代表進行監廚作業。

新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠。圖／新北市衛生局提供
新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠。圖／新北市衛生局提供
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新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，目前供應新北市41所公私立學校...
新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，目前供應新北市41所公私立學校的營養午餐。圖／新北市衛生局提供
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新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，發現作業區食材籃置於地面及更衣...
新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，發現作業區食材籃置於地面及更衣室紫外線破損等缺失。圖／新北市衛生局提供
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衛生局營養午餐

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