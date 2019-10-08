新北爆2波學校疑食物中毒 侯友宜抽查五股工廠當場開單

2019-10-08 15:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



新北市9月陸續發生兩波疑似食物中毒事件，新北市長侯友宜昨率隊稽查位於五股區的宏遠團膳工廠，發現作業區食材籃置於地面及更衣室紫外線破損等缺失，當場開出限期改善通知單。新北市衛生局表示，若複查不合格者，將依違反食品安全衛生管理法規定，處新台幣6萬元以上至2億元以下罰鍰。

新北市為強化午餐營養品質與衛生安全管理，跨局處成立「午餐品質聯合稽查小組」，由教育局統籌規畫，衛生局、農業局協同執行，每月針對食材供應商、團膳工廠作業場所及學校端聯合稽查，以掌握營養午餐從原料驗收、餐點製作到運輸送餐等各環節的食品衛生安全。

昨遭突擊檢查的宏遠公司，目前供應新北市41所公私立學校的營養午餐。侯友宜抽查發現，少數菜餚在溫度控制上未達標準，立即要求業者改善，他強調，食材從產地運銷到截切廠，需嚴格把關，溫度控管也非常重要。