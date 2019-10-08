單車愛好者有福了！新北-基隆自行車道開通

2019-10-08 15:02 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ／新北報導



新北市水利局利用台鐵五堵貨場舊隧道規劃，完成新北至基隆的自行車道，並於昨日開始通車。圖／新北市水利局提供 分享 facebook 基隆河自行車道新北銜接基隆、台北串聯計畫於2018年9月開始動工，新北市水利局利用台鐵五堵貨場舊隧道規劃，完成新北至基隆的自行車道，並於昨日開始通車，再加上新北市汐止南陽大橋至台北市南港大坑溪口河濱自行車道，待基隆市端完成後，就能完整串聯北北基自行車道，全程14公里。

基隆河全程14公里的河濱自行車道路網，儘管左岸河濱自行車道上游已完成串聯至基隆端，但僅止於長興街二段，鑑於該路段自行車道系統無連貫性，水利局利用日據初期興建的舊五堵隧道，打造成連接新北與基隆的跨市自行車道，從去年9月4日開始動工，並爭取前瞻經費，終於在今年10月7日正式通車，總經費達3300萬元。

此外，水利局從今年2月起進行串接汐止南陽大橋南港大坑溪口河濱自行車道，預計明年3月通車，完工後將能串連整個北北基的自行車道，打造從大坑溪口至基隆市端繞一圈的自行車道，全程約14公里，未來民眾騎乘自行車時，除了不用在車流量大的台2線與汽機車爭道，還能行經百年歷史隧道，感受其重現風華的面貌。

但從2018年就持續不斷與高公局等多處相關機關接觸、協調的民進黨新北市議員張錦豪表示，汐止銜接基隆端的自行車道，原定今年5月25日就該完工通車，不料完工日期卻從5月延宕至7月、9月，直到昨日才宣布開通，張錦豪質疑，除了工程一再延宕外，6日前往舊五堵隧道內勘查時發現，隧道補強鐵片疑似有毀損的狀況，自行車騎士的安危令人堪憂。

張錦豪說，過去看到從汐止騎往基隆的自行車騎士，因沒有專屬車道，必須處在與汽、機車在台2線上爭道的危險當中，因此與立委段宜康及相關單位研議專屬自行車道，當時最大的困難點在於土地取得問題，經長時間與高公局協商，以及各機關單位的協助下，終於拍板定案，沒想到區區250天的工程，卻延宕快150天。

對此，水利局高管處工程施工科科長林柏宏表示，因汐止天氣多雨，顧及到施工安全及工程品質，速度無法強行加快，此外，由於舊五堵隧道擁有百年歷史，又為市定古蹟，施工時為維護隧道原有風貌，施工設計及工法上須多做調整，才會延後通車時間。