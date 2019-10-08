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捷運土城站周邊都更 新北城鄉局辦說明會

2019-10-08 14:43聯合報 記者江婉儀／新北報導

配合捷運萬大樹林線第二期工程，新北市城鄉局從10月5日至21日，在土城區公所7樓禮堂舉辦「捷運土城站周邊都市計畫變更暨劃定更新地區案」地方說明會，將針對都市計畫變更內容進行說明，讓民眾更了解。

考量捷運土城站未來將成為板南線及萬大樹林線第二期工程交會的轉乘站，也因應在地民眾對於公共服務需求轉變，城鄉局整合現有分散的公有機關，將透過TOD概念適當地調整土地使用機能。

城鄉局指出，計畫範圍涵蓋捷運土城站周邊的機關、停車場及公園等用地，面積約2.1公頃，其中公有土地面積比例達98%，現況作為土城區公所、警察局土城分局、藝文館、衛生所、戶政事務所、金城公園及停車場使用。

其中，土城戶政事務所及衛生所之前雖已進行結構補強或是進行外牆拉皮，但屋齡30年以上，城鄉局期望配合捷運萬大樹林線第二期工程，將周圍老舊公共設施機能調整，採用「先建後拆」的方式，不要中斷當地服務功能。

另外，土城站未來是雙捷運站交會點，城鄉局將針對轉運及周邊停車需求增加停車位，避免造成停車位供不應求的狀況，也會與新北捷運局溝通，建設高架站，讓民眾更便利前往行政大樓辦公。

城鄉發展局表示，本案未來將採用公辦都更方式，打造一站式行政服務園區，除納入現有行政機關外，還預計導入在地需要的托老托幼設施、活動中心、圖書館、健身中心、社會住宅等多元服務空間，提供民眾更方便、舒適的生活環境，促進土城地區再發展。

配合捷運萬大樹林線第二期工程，新北市城鄉局從10月5日至21日，在土城區公所7樓...
配合捷運萬大樹林線第二期工程，新北市城鄉局從10月5日至21日，在土城區公所7樓體堂舉辦「捷運土城站周邊都市計畫變更暨劃定更新地區案」地方說明會，針對都市計畫變更內容進行說明，讓民眾更了解。圖／新北市城鄉局提供
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捷運衛生所

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