蘆洲國慶蔥油餅邁向第9年 今年將送700份！

2019-10-08 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ／新北報導



每年雙十節前夕，許多民眾都會去問新北市的「蘆洲國慶蔥餅伯」謝承泰：「今年送餅嗎？」因為他在國慶日都會免費請客吃餅，今年邁向第9年，幾番豪雨、颱風折騰之後，青蔥價格大漲4、5倍，不過他仍很開心地說：「送！」

「蘆洲國慶蔥油餅」儼然已是另類地方特色，年年雙十節吸引數百人遠從汐止、板橋、中和等地搭捷運來，現場一片旗海，民眾邊揮舞國旗邊吃餅，「中華民國生日快樂！」呼聲不絕於耳，非常熱鬧。其實蔥餅伯謝承泰原本只是在建國百年，用自己的方式祝賀國慶，請客520份蔥油餅，後因反應太過熱烈年年續辦，迄今已經送出超過3600多份餅。

其中第4年曾經停辦1次，謝老闆對外說是因為人手不足，但內幕是因為他小本經營攤位賣餅，連續3年花費5萬多元請客，原料又經常漲價，實在吃不消，卻又不忍辜負民眾熱情，後來台灣環保協會和新北市議員李翁月娥不忍這項無心插柳成蔭的地方特色消失，2016年開始贊助經費，自此年年加碼熱鬧開辦。

謝承泰說，去年10月青蔥每公斤約50至80元，今年竟然大漲4、5倍，他若一大清早衝市場，可以買到每公斤250元，晚點就只能買300元。而他的蔥油餅好吃，還有另1項秘方就是鹽，坊間普通鹽巴每公斤15元，他向生技公司購買的低鈉鹽每台斤100元，成本貴了好幾倍。

今年送餅活動，同樣會準備壽桃、蛋糕，號召男女老少國慶寶寶和中華民國一起慶生，前新北市長朱立倫也有答應要來共襄盛舉。