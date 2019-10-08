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國慶連假湧人車潮 北市警加強疏導

2019-10-08 12:54中央社 台北8日電

為因應國慶連假人、車潮，台北市警察局交通警察大隊今天表示，9日已規劃北市忠孝西路、中山北路口等100處重要路口，提前於下午4時30分到崗疏導，以維護交通順暢。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，由於10日至13日為國慶日連續假期，預估連假前購物、出遊及返鄉人車潮眾多，為維護北市交通順暢及行車秩序，特別規劃交通疏導勤務。

首先，9日在忠孝西路、中山北路口等北市100處重要路口崗位，要求各警分局派員提前於下午4時30分到崗疏導，其餘路口則於下午5時到崗，請駕駛人耐心配合員警、義交指揮。

其次，國道高速公路局於10日上午7時至中午12時針對國道1號（南下）實施高乘載管制，北市警已規劃相關交管及疏導勤務，全力維護交流道周邊交通順暢。

交通警察大隊指出，北市管制點包括有重慶北路交流道南下匝道口、民族東路松江路匝道口、濱江街（大佳國小）高速公路南下匝道口、建國高架（南往北建國高架、民權東路匝道出口前）、環河北路南下匝道、成功路2段交流道南下匝道口、汐五高架交流道港墘路出堤頂大道南下匝道口、汐五高架交流道舊宗路2段南下匝道口等8處。

最後，10日至13日連假期間，北市各觀光遊憩景點，包括陽明山、台北市立動物園、兒童新樂園及貓空纜車、大型百貨公司及賣場，以及其他交通繁雜商圈周邊道路等，都增派交通疏導崗位，以避免交通壅塞。

交通警察大隊呼籲，請民眾儘量搭乘大眾運輸工具或接駁專車出遊；另，警方也將針對北市易聚集人、車潮地點加強違規停車取締、拖吊。

北市警察連假

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