因應印花稅損挨批不積極 議員要副市長帶隊訪立委

2019-10-08 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ／台北報導



立法院院會上周五（4日）將廢止「印花稅法」案付委審查，若通過將造成地方稅損，但中央至今沒說明完整具體的補助財損財源與方案；台北市議會財建委員會今要求北市財政局專案報告如何因應，發現財政局至今連北市區域立委都沒拜訪尋求協助不夠積極，最後附帶決議要求市府應由副市長以上層級帶隊拜會區域立委協助爭取明文補足稅損承諾，18日報告成果。

財政局統計，北市去年度印花稅49.61億元，占全國印花稅121.47億元的40.8%，同時占北市地方稅收入的7%、整體稅科收入的4%，也較前年度45.79億元成長接近10%。

財政局報告說，因應印花稅損，上周財建委員會後，1日、2日都有陸續行文中央請財政部應明文規定彌補印花稅損的財源來保障地方政府權益、請主計總處告知中央規畫用何種財源補助地方印花稅損。

議員王鴻薇指出，中央廢止印花稅對地方衝擊大，中央應明文規定從哪邊補足，否則行政院口頭承諾，未來首長換人是否有保障不知道；目前約15縣市對廢止印花稅都有意見，北市占比最高看起來卻沒任何反抗，市府至今甚至沒拜會過任何北市選區立委，協助地方在立法院爭取保障，態度很不積極；未來確定稅損補助財源前，議會很難審預算。

議員陳炳甫、楊靜宇則認為，針對北市成長近10%的印花稅，財政局也應分析是哪方面增加、來源比例、為何增加，後續要求中央調整補助時才有所本。林世宗則要求市府應找副市長層級拜會北市區域立委尋求協助。