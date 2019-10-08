新北成立環保稽查重案組 首案鎖定五股垃圾山
新北市府聯合台北、新北、士林、基隆地檢署及新北市調站，今宣布成立「新北環境稽查重案組」，市長侯友宜說，環境常會影響治安，宣示首案將拿五股垃圾山開鍘，行政、刑事將並肩作戰，強調破壞環境絕不手軟，一律聯合打擊，沒有讓步餘地。
今早候友宜和新北、台北、士林、基隆地檢署檢察長朱兆民、邢泰釗、朱家崎、柯麗鈴檢察長及新北市調處長蔡文郎為重案組揭牌，宣示新北市整合資源打擊環境犯罪決心。
侯友宜說，成立「環境稽查重案組」是新北市打擊環境汙染犯罪重要里程碑，將跨單位聯合打擊，嚇阻危害公安、治安不法分子，舉凡汙染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等案件，都將透過重案組逐一破解。
他說，公安、治安、消安、食安、環安是未來新北市施政重點，市府正大力整頓的五股垃圾山是重案組第一案，其中造成汙染的業者由重案組列為首要整頓目標，因為環境好治安就會好，維護環境可預防犯罪，如土方、水保都可能涉及黑道利益，過去警方打擊犯罪常功虧一籄，所以要整合資源、加強力道。
侯友宜舉例說，過去新北有248家色情按摩店，經過管控打擊如今剩不到60家；有問題的網咖也從300家降100家，而且都在掌握中，環境變好了，治安問題就減少。
環保局表示，重案組主要成員由環保局及警察局組成，並由副市長謝政達任召集人，環保局長劉和然及警察局長陳檡文任副召集人，未來依任務需求逐步納入水土保持、土石方管理、水利等專業人員，守護新北市環境。
邢泰釗說，雙北息息相關，新北環境不好，台北也不會好；柯麗鈴表示，檢調過去只有國土或保育小且，但常因缺乏案件源績效不佳，如今行政和司法合作，後績偵辦會比較容易；朱兆民也表示各單位未來聯手重案打擊，要為市民留下淨土；蔡文郎則以新店溪整治為例，表示新北守護環境有成效，將繼續捍衛環境。
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