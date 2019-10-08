國慶連假吃萬里蟹 龜吼、野柳漁港總量管制

2019-10-08 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／基隆報導



金山分局為有效分散車流，將視龜吼及野柳地區停車狀況，分別於台二線石角路口及野柳港東路與港西路口，每日上午10時起實施車輛總量管制。圖／金山警分局提供 分享 facebook 國慶連假將屆，目前正值萬里蟹產季，金山警分局預估會有大批人潮湧入，今天公布交通管制措施，龜吼、野柳漁自10至13日實施交管，避免免車潮車潮塞爆，將視龜吼及野柳地區停車狀況，分別於台二線石角路口及野柳港東路與港西路口，每日上午10時起實施車輛總量管制，以分散車流。

警方說，根據往年經驗，想吃萬里蟹的民眾多會利用連假期間前往龜吼、野柳漁港地區品嘗，龜吼、野柳漁港恐被湧入車潮塞爆，停車位幾乎是客滿一位難求。

金山警分局表示，管制期間除公車及活動接駁車外，其他車輛一律禁止進入，萬里蟹活動期間，例假日上午10時至下午6時都有提供免費接駁專車供民眾搭乘，民眾可多利用萬里太平洋翡翠灣免費接駁車停車場、龜吼石角海濱停車場（步行約5到10分鐘），進入龜吼漁港地區；另台二線及玉田路两側白線路外地區可供民眾臨時停車使用，請善加利用。

管制期間請遊客避免進入港區尋找車位，警方將強力實施取締違規停車，金山分局提醒中午用餐時段上午11時至下午3時為龜吼漁港車流尖峰時段，下午4時到晚間7時為民眾返程往國道的尖峰時段，將隨時掌握周邊車流狀況適時加強車潮疏導，尤其台二線往基隆國道尖峰時段易塞，將通報基隆市警察局第四分局因應。

金山分局提醒民眾隨時收聽警廣路況報導，注意路況壅塞訊息，呼籲規畫金山、萬里地區遊玩行程，盡量避開尖峰時段，以減少塞車之苦，壞了遊玩興致。

接駁車資訊

（一）期程：10月5、6、10、11、12、13、19、20、26、27日共計10天。

（二）時間：每日10時起至18時止，班距約10至15分鐘，交通尖峰時段將受壅塞情形影響而延長。

（三） 接駁車路線：太平洋翡翠灣→順天宮(龜吼漁港) →龜吼三角公園→野柳地質公園→野柳活動中心(折返)→野柳85度C

→野柳泊逸渡假酒店→龜吼三角公園→順天宮(龜吼漁港) →太平洋翡翠灣