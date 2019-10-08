永和不只豆漿 國慶連假「走讀」11景點集點換好禮

2019-10-08 07:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ／即時報導



國慶連假即將到來，新北市立圖書館永和分館規畫「好讀」在地小旅行，11個特色景點包括永和私房美食周家年糕、劉家餃子館、仁記麵包等在地老店；小小書房、綠書店等獨立書店，以及永和區4個圖書分館，邀民眾走讀街巷，體驗在地文化，還可集章免費喝永和豆漿及兌換晨光漂書袋。

永和分館表示，為了讓大家可用不同角度認識在地文化，這次結合在地特色商家、文化景點、圖書館與獨立書店，推出以生活閱讀為主的永和小旅行，且還製作走讀地圖，方便民眾查詢，規畫輕旅行路線。

永和分館指出，11個特色景點包括永和私房美食周家年糕、劉家餃子館、仁記麵包、世界豆漿等在地老店；楊三郎美術館、保福宮、店仔街福德宮等文化景點，以及獨立書店等，讓大家度過充實又可享用美食的旅程，且還可以參加集章換好禮活動，集滿8個章，可免費兌換永和豆漿及晨光漂書袋。

另外，新北市青少年圖書館也推出「安康蛾蝶之美」展覽，與新店安康高中「蛾蝶工作坊」合作，展出全世界最大的「皇蛾」蛾類標本，更透過安康高中師生的生態調查與觀察，製作蝴蝶標本與蛾蝶手繪圖，將帶大家認識蛾蝶生態豐富的安康地方生態之美。